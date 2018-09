¿Quién dice la verdad sobre uso del polígrafo en empleados de EPM?

Sigue la polémica por el uso del examen poligráfico que EPM realizó a 18 de sus empleados para averiguar sobre la filtración de información confidencial de la empresa.



Mientras EPM aseguró que las preguntas fueron enfocadas sobre la información de unas inversiones, desde la gobernación de Antioquia y el concejo de Medellín se hablar de una 'lista negra'.

Que vergüenza EPM haber caído tan bajo. Estas son algunas preguntas del polígrafo que le hicieron a algunos empleados.



¡La junta directiva en pleno debe renunciar.! #DebateHidroituango pic.twitter.com/76j0eAYGl3 — Jonathan Rojas (@JonathanrMDE) 27 de septiembre de 2018

La vicepresidenta del Concejo, Luz María Múnera, dio a conocer lo que serían las supuestas preguntas a las que fueron sometidos los empleados durante la prueba.



¿Es amigo personal o laboral de empleados del concejo de Medellín, la gobernación de Antioquia, o de alguno de los medios de comunicación de la ciudad? o ¿conoce a alguno de los siguientes concejales: Simón Molina, Jesús Aníbal Echeverry, Bernardo Alejandro Guerra, Luz María Múnera, María Paulina Aguinaga y Aura Marleny Arcila? fueron algunas de las preguntas reveladas por la concejal Múnera.



Esta serían las pruebas que presentará la corporada en el Congreso de que sí hay una 'lista negra' de EPM en contra de algunos funcionarios de Medellín.

De otro lado, EPM emitió un comunicado en el que tildó de falsa la información revelada por algunos medios de comunicación sobre los resultados de dicho examen.



"Los resultados de este examen, que buscaba contribuir a identificar si funcionarios de EPM divulgaron información confidencial, no han sido entregados. Adicionalmente, las preguntas que supuestamente hacían parte de este examen no corresponden en lo absoluto a aquella publicada", indicó EPM.



De igual forma, agregó la empresa que dicho examen no fue sobre personas específicas "sino sobre la falta al deber de confidencialidad consistente en la filtración de información que fue presentada en un debate público en el Concejo de Medellín por parte del concejal Bernardo Alejandro Guerra".



