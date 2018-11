Contraloría ratifica detrimento patrimonial por estación de Metroplús

La Contraloría General de Medellín confirmó la declaración de responsable fiscal y condena en forma solidaria, por la suma de 1.389 millones de pesos, a Metroplús.



La decisión de la contralora, Patricia Bonilla Sandoval, fue tomada el pasado 8 de noviembre y con ella resolvió el recurso de apelación presentado por los involucrados el 3 de octubre del presente año y mediante el cual buscaban anular el fallo del 20 de septiembre.

La Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva encontró detrimento patrimonial en la construcción de la estación San Pedro del sistema de transporte masivo, por incumplimiento a las normas técnicas. Esto ha resultado en la no operación de la misma y en que no preste servicio a la comunidad, así como los gastos generados por la inoperancia.



La estación San Pedro ha sido el mayor dolor de cabeza en la operación del Metroplús desde su entrega, el 29 de noviembre de 2011.



Es así como en noviembre de 2014, el mismo Metro de Medellín realizó una Acción Popular en contra de Metroplús en la que se determinó un pacto de cumplimiento al que fueron vinculados la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), el Departamento Administrativo de Planeación y las secretarías de Movilidad y de Infraestructura Física de Medellín.

Allí se reconoció que en San Pedro había una vulneración de derechos por parte de Metroplús, principalmente por lo poco accesible de la estación para personas en situación de discapacidad.



También, un informe publicado por la Superintendencia de Puertos y Transporte, en septiembre de 2015, concluyó que la operación de la estación no era posible debido a que la superficie de la misma tiene una inclinación de 14,7 por ciento, duplicando así las medidas recomendadas.



El fallo proferido por la Contraloría señala como responsables del millonario detrimento a la actual gerente de la empresa Metroplús S.A., Claudia Patricia Wilches; al exgerente de la misma entidad, Juan Sebastián Camargo; a Zoe Beatriz Berrío, coordinadora del contrato 041 de 2010, que daba recursos para la construcción de 12 estaciones del sistema; a Juan Diego Mesa, exdirector de Infraestructura de Metroplús y a María Cecilia Báez, exdirectora de la entidad. Asimismo, vinculó al proceso a HB Estructuras Metálicas S.A., como contratista, y a la interventora A.C.I. Proyectos S.A.S.

El proceso de responsabilidad fiscal en contra de los funcionarios mencionados fue iniciado por la Contraloría General de Medellín desde el 2013, incluso concejales como Bernardo Alejandro Guerra, Fabio Humberto Rivera y Jesús Aníbal Echeverry habían pedido celeridad a la entidad para resolver las dudas en el posible daño patrimonial.



El mismo concejal Guerra denunció que el proceso pretendió archivarlo irregularmente el actualmente suspendido contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, cuando este se desempeñaba como Contralor de Responsabilidad en esa entidad. Algo que, según el concejal, demostraría la lentitud al momento de tomar una decisión en este caso que es conocido como un ‘elefante blanco’.

Lo cierto es que la sanción económica es un hecho, el quién se haga responsable de ella, si la aseguradora o los funcionarios, será otro proceso jurídico que posiblemente iniciarán los implicados

En el mismo fallo de la Contraloría Municipal se declara como “tercero civilmente responsable” a La Previsora S.A., empresa que deberá indemnizar a Metroplús por el valor total del detrimento en virtud a una poliza firmada el 30 de septiembre de 2011.



“Lo cierto es que la sanción económica es un hecho, el quién se haga responsable de ella, si la aseguradora o los funcionarios, será otro proceso jurídico que posiblemente iniciarán los implicados”, explicó el concejal Guerra, quien agregó que con base en este fallo de naturaleza fiscal entidades como la Fiscalía y la Personería, posiblemente, abran nuevas investigaciones de índole penal y administrativa en contra de los involucrados.



Fuentes de la empresa Metroplús indicaron a EL TIEMPO que no conocen el fallo y que por ende no pueden pronunciarse al respecto.



