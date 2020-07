Contraloría archivó investigación contra Daniel Quintero por contrato

La Contraloría General de la Nación anunció que archivará la investigación que se adelantaba contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero y otros funcionarios, por un presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto el suministro de alimentos a población estudiantil en la capital antioqueña.



Cabe recordar que se investigaba por el sobrecosto de 942 millones de pesos y también aparecían vinculadas como responsables la Secretaria Educación, Martha Alexandra Agudelo; la asesora jurídica de ese despacho, María Patricia Ariza; y la Corporación Colombia Avanza, representada legalmente por Henry Paulison Gómez.



De acuerdo con la entidad fiscalizadora, no hubo corrupción en la contratación y que, por el contrario, la administración municipal se ahorró varios millones.



La Contraloría sostuvo en el auto No. 701 que no es posible “acreditar con grado de certeza una afectación al patrimonio público, pues en el primer caso, los escasos rangos de desviación de precios no son lo suficientemente significativos como para concluir que se hayan pactado precios que desborden los del mercado, pues ha quedado probado que las líneas de desviación se encuentran dentro de los rangos que se observaron durante la época de los hechos, con un importante impacto causado por las medidas de emergencia sanitaria y aislamiento obligatorio”.

En resumen, de acuerdo al informe presentado por la Alcaldía de Medellín previamente, se logró un ahorro de $538.482.582. Dicho ahorro, según la Contraloría, representa la continuidad en el compromiso de cuidar el erario público y se actuó de forma segura.



Cabe recordar, que en el mes de abril, el alcalde Daniel Quintero había respondió frente a las investigaciones y acusaciones de malos manejos en contratos.



Desde su cuenta de twitter aseguró que desde el pasado 6 de abril le había solicitado a los entes de control auditar todas las acciones en el marco de la emergencia.

“Con transparencia, efectividad y diligencia hemos afrontado este reto y con la misma disposición entregaremos la información adicional que sea requerida", expresó el mandatario local.



En el informe de la Contraloría, Medellín aparecía entre las ciudades capitales con los valores más altos en contratos con presuntos sobrecostos, por contratos por $9.729 millones de pesos, detrás de Barranquilla que tenía $18.652 millones.

MEDELLÍN