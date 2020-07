Contraloría archivó investigación contra alcalde de Medellín

La Contraloría General de la Nación anunció que archivará la investigación que se adelantaba contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero y otros funcionarios, por un presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto el suministro de alimentos a población estudiantil en la capital antioqueña.



Cabe recordar que se investigaba por el sobrecosto de 942 millones de pesos y también aparecían vinculadas como responsables la Secretaria Educación, Martha Alexandra Agudelo; la asesora jurídica de ese despacho, María Patricia Ariza; y la Corporación Colombia Avanza, representada legalmente por Henry Paulison Gómez.

De acuerdo con la entidad fiscalizadora, no hubo corrupción en la contratación y que, por el contrario, la administración municipal se ahorró varios millones.



220.578 estudiantes beneficiados recibieron su paquete de alimentación, como el de esta foto tomada en marzo de este 2020. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

La Contraloría sostuvo en el auto No. 701 que no es posible “acreditar con grado de certeza una afectación al patrimonio público, pues en el primer caso, los escasos rangos de desviación de precios no son lo suficientemente significativos como para concluir que se hayan pactado precios que desborden los del mercado, pues ha quedado probado que las líneas de desviación se encuentran dentro de los rangos que se observaron durante la época de los hechos, con un importante impacto causado por las medidas de emergencia sanitaria y aislamiento obligatorio”.



En resumen, de acuerdo al informe presentado por la Alcaldía de Medellín previamente, se logró un ahorro de $538.482.582 que representa la continuidad en el compromiso de cuidar el erario público, actuar de forma segura, responsable y con transparencia por parte de la administración municipal.



