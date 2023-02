El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, visitó las obras de Hidroituango que ya le está entregando 600 megavatios de energía por hora al sistema general con sus dos unidades de generación.

En su visita a la central, el funcionario catalogó la obra como un gran activo estratégico para garantizar la seguridad energética del país al resaltar la participación de EPM en el país, entregando estas cifras: 25% de participación en generación y 35% de distribución. Sin embargo, con Hidroituango, se podrá hablar del 40% en generación, lo que hace a EPM líder en el país en esta área.



Sobre la polémica por el pago de $4,3 billones por los seguros de Hidroituango, el Contralor indicó que el proyecto sigue en obra, por lo que aún no se puede dar un resultado final.



"Vamos a esperar a que se termine la obra para evaluar el monto total y tomar una determinación. Es que para individualizar la totalidad de la responsabilidad fiscal es necesario que se termine la obra. Lo que hacemos es un seguimiento permanente, pero no descartamos aperturar nuevamente procesos de responsabilidad fiscal por lo que se hizo antes y por lo que hizo después de la contingencia", expresó el Contralor.



Aclaró, sin embargo, que referente a la contingencia, no habrá nuevos procesos hasta que no se termine Hidroituango, es decir, hasta 2025 según el cronograma.

Es la primera vez que el contralor Carlos Hernan Rodríguez Becerra visita la central hidroeléctrica. Foto: Jaiver Nieto

Al respecto, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, indicó que le parece oportuna la visita del Contralor y dijo que hay mucho que mostrar.



"De lo que fue el desastre a mostrar un caso de éxito, ver como una sociedad se levanta. Yo estoy seguro que la visita nos dejará muy bien parados, porque se ha hecho una muy buena tarea. El cambio de contratistas no está retrasando, sino que antes estamos ahorrando plata, porque el anterior cobraba carísimo y este cobra lo que hay que cobrar y es menos de la mitad. Las unidades 3 y 4 están avanzando y pronto vamos a tenerlas funcionando”, dijo Quintero.



Es preciso señalar que el pasado 30 de noviembre se cumplió el plazo fijado por la Creg para la entrada en operación comercial de Hidroituango.



