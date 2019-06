Los polémicos funcionarios de Antioquia que vuelven tras suspensión

Los funcionarios Sergio Zuluaga, contralor del departamento, y Jesús Bustamante, gerente del Hospital General de Medellín (HGM) retomaron sus cargos el pasado miércoles 5 de mayo.



Los sujetos cumplieron una suspensión impartida por la Procuraduría General de la Nación por diferentes procesos.

La institución inhabilitó al gerente del HGM por supuestas irregularidades en la firma y aplicación de un contrato de prestación de servicios con Diego Andrés Castaño, concejal de Girardota. Bustmante apeló el fallo que establecía una suspensión por 13 años.



"No es que haya terminado el proceso disciplinario de esta personas, de este servidor público sino que continúa y está para decisión una de las acciones más drásticas por parte de la institución que es la institución y la inhabilidad por 10 años", afirmó Fernando Carrillo, procurador General de la Nación.

Por su parte, el contralor de Antioquia fue sancionado por falsedad ideológica al establecer en su hoja de vida datos que no correspondían con la realidad como un un supuesto doctorado. El documento fue presentado a una convocatoria para desempeñarse en la Contraloría. Por lo anterior, obtuvo una suspensión de 10 meses, que ya se cumplieron.



Aparte de la falsificación, el contralor también es investigado por ocupar irregularmente un lote, realizarse procedimientos estéticos en un hospital que debería auditar y pos inconsistencias en licencias laborales. Además, una de las denuncias fue enviada a España por presentar un doctorado en una institución educativa del país.

Por su parte, el concejal Bernardo Alejandro Guerra, calificó de inaudito que después de tantas polémicas, el contralor Zuluaga se haya reincorporado a su cargo.



"Hay otras denuncias por capacitaciones que cobró, pero que no asistió. Cobrar licencias no remuneradas y extorsionar a funcionarios públicos para no hacerles auditorías ¿y pasa en blanco?", cuestionó el corporado.



