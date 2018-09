Cinco meses en alerta roja y con pérdidas por Hidroituango

Van cerca de cinco meses y Puerto Valdivia, Antioquia, sigue en alerta roja. Las últimas cifras entregadas por EPM indican que hay 2.230 personas en autoalbergues y 845 en albergues espontáneos.



Este corregimiento sufrió las consecuencias de uno de los primeros campanazos de alerta en las zonas de influencia de Hidroituango. La creciente del río Cauca dejó más de 60 casas destruidas en mayo, cuando un destaponamiento involuntario de uno de los túneles de desviación del proyecto hidroeléctrico golpeó a esa comunidad ribereña.

Otros habitantes que también siguen siendo obligados a abandonar sus hogares son los de Tarazá, donde hay 124 personas en albergues espontáneos.



De otro lado, ya aguas arriba, la comunidad de Ituango sufre por las ‘porterías’ que hay para ingresar y salir del municipio. El comercio y el sector transportador han hecho diferentes paros y protestas pidiendo soluciones.



Para mejorar la movilidad, EPM incrementó las caravanas de 6 a 9 viajes diarios, lo que aún no soluciona el problema. Los transportadores aseguran que pierden cerca de 2 millones de pesos por viaje no solo por la demora en tiempos, sino por los daños a los vehículos que les causan las vías del sector.

Los comerciantes, en tanto, aseguran que pasaron de ganar 500.000 pesos en promedio a cerca de 50.000 o 60.000 pesos. Ambos gremios aclararon que no están en contra de la obra, pero que no tienen por qué pagar por la emergencia que allí está ocurriendo.



De igual forma, hay un grupo de personas afectadas río arriba que han tenido que desplazarse hasta el coliseo de Ituango, donde permanecen desde que inició la contingencia, el pasado 28 de abril.



El panorama de las obras en Hidroituango es favorable. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, manifestó que, según reportes, la montaña se encuentra estabilizada. “En noviembre va a cerrarse la casa de máquinas y entonces se tendría más información sobre cuánto tiempo se retrasaría el proyecto. Allá había dos turbinas instaladas y esperemos que no les haya pasado nada grave”, dijo Pérez.



La presa sigue con una cota de 418 metros y se adelantan trabajos de reforzamiento para subirla a 435, como está diseñada originalmente. Esto pasaría en octubre próximo.



DAVID ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal EL TIEMPO

MEDELLÍN

Twitter: @AlejoMercado10