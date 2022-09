- Francisco* ¿tú recuerdas que Continental Towers seguía en pie gracias a todos esos muros de mampostería que tenía? No sé si soy muy fatalista, pero estoy seguro que a este edificio le quedan solo algunas horas en pie. Ya han desmontado muchísimos elementos-



- Buenas tardes Pedro*, claro que sí, totalmente de acuerdo, hay que demolerlo antes de que ocurra una tragedia-

Esta es parte de una conversación entre dos expertos estructurales de Medellín el pasado lunes 5 de septiembre, quienes desde hace años vienen haciendo seguimiento a los casos Space, Continental Towers y Asensi, todos construidos por CDO y todos con fallas estructurales.



A los pocos días, la alcaldía de Medellín declaró la calamidad pública por el riesgo inminente de colapso de esta edificación, ubicada en el El Poblado.



Para expertos, se trata de una decisión tardía, pues desde hace años el edificio estaba en riesgo y una repotenciación ya no es viable, por lo que la mejor alternativa es un derribamiento controlado.



Para los expertos, hay un riesgo inminente de colapso de la estructura Foto: Cortesía

“No se trata de un solo edificio, en realidad son cuatro edificios, construidos en diferente época y unidos mediante juntas de construcción. Estas juntas no fueron diseñadas y el edificio se calculó como si fuese una sola unidad estructural, estas juntas son deficientes y conforman un plano de falla, es lo que pasó en el Space, no era un edificio sino seis unidos por este mismo tipo de junta y ya todos vieron cómo falló”, contó uno de los ingenieros expertos, que prefirió omitir su nombre.



El hombre, que conoce el estudio diagnóstico hecho por la firma Rochel a Continental Towers en 2013, dio a conocer una serie de errores constructivos que llevaron a la evacuación y, al no hacer una repotenciación vigilada con el personal experto, la situación se agravó a tal punto, que lo mejor es demoler el edificio.

Vecinos denuncian los constantes robos de elementos del edificio evacuado Foto: Cortesía

A esto se suman los actos de hurto y vandalismo del que ha sido víctima el edificio, gracias a personas que ingresan al predio a llevarse elementos y prácticamente desvalijarlo llevándolo al punto de que se han robado hasta elementos vitales que ayudaban a que este se mantuviera en pie.



"Eso es muy recurrente y cuando pasa uno llama a la Policía, pero cuando pasan los invasores se esconden y luego siguen como si nada cuando la Policía se va", expresó Andrea Echeverri, vocera de las familias afectadas.



Sobre el tema, el alcalde Daniel Quintero expresó que en 2020 la inspección de Policía de El Poblado ordenó mantener la vigilancia privada en el predio para evitar que fuese vandalizado.



"Pero, ante el incumplimiento de esta directriz por parte de la administración de la copropiedad, la Alcaldía de Medellín asumirá esta labor de manera inmediata y permanente con recursos de la Administración Distrital a partir de las facultades que le otorga la declaratoria de calamidad pública".



Agregó el mandatario local que desde 2014, cuando el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres recomendó mantener la evacuación, a la fecha, el Dagrd ha hecho visitas periódicas a la edificación lo que ha permitido tener una trazabilidad en la condición de riesgo.



Este medio le preguntó al Dagrd qué se ha hecho en Continental Towers y cada cuánto se hace seguimiento y en qué consiste, pero no ha obtenido respuesta.



Los errores constructivos

Así es el panorama desde afuera del edificio Foto: Cortesía Dinteles en ventanas a punto de colapsar Foto: Cortesía Los espesores y refuerzo de las vigas son insuficientes, presentan flechas del orden de 6 cm cuando el valor máximo permitido es de 1.8 cm. Foto: Cortesía Vigas trapezoidal difícil de repotenciar con estribos y refuerzo longitudinal Foto: Cortesía El diseño estructural no cumple las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-98 Foto: Cortesía La altura de las vigas no cumple las especificaciones de altura mínimas dada por la NSR-98 Foto: Cortesía Asentamiento en columnas Foto: Cortesía Dintel en ventanas a punto de colapsar Foto: Cortesía Empozamiento en las luces por deformaciones de las placas de piso Foto: Cortesía Excesivo peso de los acabados de piso Foto: Cortesía La estructura está trabajando al límite o sobrepasándolo en algunos sitios Foto: Cortesía

Explicó el ingeniero que las cargas verticales fueron subvaloradas y por eso las columnas y cimentaciones trabajan al límite solo bajo su propio peso.



“Por ejemplo la columna 8A tiene una capacidad de 714 toneladas y el peso de la estructura, sin factor de seguridad, es de 747 toneladas, no se incluye carga viva ni sismo, esto ha ocasionado asentamientos y agotado el factor de seguridad de la cimentación”, contó.



De igual forma, en dicho informe, conocido por este medio, se conoció que las columnas y vigas no cumplen la norma NSR-10. En el caso de las vigas, “estas no tienen la rigidez suficiente y las deformaciones superan los límites permitidos por ello la fisura como general de todos los muros divisorios y placas de piso, estas deformaciones y vibraciones es muy difícil sino imposible en términos económicos eliminarlas”.



Agregó el ingeniero que las placas de entrepiso no tienen la rigidez adecuada, están fisuradas y tienen altos niveles de vibración.



Para corregir los desniveles se ha utilizado morteros que aumentaron el peso y no solucionaron el problema, a lo que se suma que las terrazas del edificio presentan debido a ello encharcamientos y filtraciones de aguas lluvias.



“Con la información disponible no es posible establecer un diagnostico probable como marco para el diseño e implementación de una repotencialización adecuada, para el efecto sería necesario conocer la capacidad de soporte a las profundidades realmente alcanzadas por las pilas, los asentamientos ocurridos, si es posible obtener información de los procedimientos constructivos, ensayos de integridad, etc”, fue una de las conclusiones del informe de la firma Rochel en 2013.



