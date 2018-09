El plan de la Alcaldía de Medellín para combatir los 'narcotours'

"Todo el mundo sabe quién fue Pablo Escobar, quien es ‘Popeye’ ¿Pero qué tanto sabe el mundo sabe quién fue Valdemar Franklin Quintero, comandante de la Policía acribillado por estos asesinos? que fue un héroe porque sabía que lo iban a matar y aun así renunció a su escolta, porque no quería más viudas y más huérfanos. Ese sí es un héroe. Contemos la misma historia pero con un distinto final. Ese es el llamado a quienes hacen cine o producen series".

Ese fue el llamado del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ante el cierre temporal de la Casa Museo Pablo Escobar el pasado miércoles por no cumplir con los requisitos exigidos por el viceministerio de Turismo y por irregularidades en temas constructivos.



El mandatario insistió en que no su administración no quiere negar la historia de violencia y narcotráfico que vivió la capital antioqueña en la década de los 80 y 90, lo que busca, es que cambien los protagonistas.



El alcalde rechazó el hecho de que a Medellín lleguen turistas, no solo a hacerle apología al delito, sino a lucrar económicamente a quienes hicieron parte de ese conflicto, como victimarios.



Por eso, reiteró la invitación al mundo a que vengan a Medellín, pero que entiendan la ciudad como una sociedad que sufrió -y sigue sufriendo- por aquella violencia y la herencia que dejó, que aún vive.

"Medellín se ha transformado mucho en lo físico, la pregunta es ¿qué tanto nos hemos transformado como sociedad? Necesitamos un cambio más de las fachadas hacia adentro (...) Esa cultura mafiosa es lo que más daño nos ha hecho, tergiversó todos los valores. La discreción la convirtió en opulencia, el trabajo honesto y duro lo convirtió en dinero fácil y lo peor, le quitó el valor a la vida y le puso un precio a la misma", dijo el mandatario.



De igual forma, el alcalde criticó a los narcotours, en especial al que fue clausurado, por hacer quedar como "héroes y leyendas" a los victimarios.



Por eso, dejó ver que desde su administración, además de demoler en febrero del 2019 el edificio Mónaco, también tendrá una estrategia para contar la historia más sangrienta de Medellín, desde el punto de vista de las víctimas."Vamos a tener nuestros propios contenidos desde el próximo año, como parte de la estrategia de Memoria histórica que tenemos. Hemos hablado con Netflix y otras cadenas y productores. Se viene una propuesta bien buena desde la ciudad para generar contenidos con un mensaje de legalidad. También se ha pensado en hacer tours desde la legalidad", dijo el alcalde.

Medellín se ha transformado mucho en lo físico, la pregunta es ¿qué tanto nos hemos transformado como sociedad? FACEBOOK

TWITTER

Sobre el cierre temporal a la Casa Museo Pablo Escobar

El alcalde aclaró que el cierre de este lugar no se dio por la temática de la Casa Museo, sino por una serie de irregularidades.



"Es un cierre temporal porque operaba de manera ilegal. En la inspección se encontró que, sin los permisos necesarios, estaban llevando a cabo obras físicas lo que es una violación a las normas urbanísticas. Por eso se dio traslado a la inspección, para que evalúe la situación", expresó.



Sin embargo, reconoció que no puede impedir ese tipo de 'narcotours', si funcionan con Registro de Turismo, que ya es un tema que corresponde al viceministerio de Turismo.



MEDELLÍN