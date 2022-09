A finales de febrero del 2019, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rompió relaciones con Colombia y les dio 24 horas a los diplomáticos de esa nación para salir del país.



Haciendo caso a la orden los funcionarios del consulado de ese país en Medellín abandonaron el inmueble ubicado en el barrio Belén-Rosales, en el que operó esta sede por más de 30 años.

Y así ha permanecido durante más de tres años. La afectación no es solo para los venezolanos que residen en la capital de Antioquia, quienes quedaron sin lugar para hacer sus trámites, también es para la propietaria del predio, Consuelo Berrío, una mujer de 80 años cuyo único sustento era el canon de arrendamiento que pagaba el consulado.



El apoderado de la señora, Luis Bedoya, explicó que, debido a que ese predio es considerado como territorio venezolano, la dueña no ha podido ni arrendarlo ni venderlo. De hecho, cuenta, ni siquiera la han dejado entrar.



“Yo como apoderado intenté lograr la restitución del inmueble a través de jueces y magistrados de la República, pero dada la Convención de Viena y los tratados internacionales ha sido imposible porque todos se han declarado impedidos. Busqué la ayuda de la entonces Canciller Marta Lucía Ramírez, pero nunca hubo respuesta", manifestó Bedoya.



Dicho tratado establece las normas sobre las Relaciones Diplomáticas y en uno de cuyos artículos dice: “Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”.



Agregó el hombre que en este espacio todavía están los muebles y enseres que dejaron los diplomáticos, así como un vehículo oficial. Allí solo entran los Policías que hacen vigilancia en la zona y quienes han cuidado el inmueble y lo han protegido, por lo que negó que allí se hayan presentado actos de vandalismo.



Es por lo anterior que, aprovechando el restablecimiento de las relaciones entre ambos países, la propietaria del predio y su apoderado le hacen un llamado a la cancillería y a la embajada para que les ayuden a que los funcionarios del vecino país les paguen los cánones de arrendamiento que se adeudan, los cuales suman casi 450 millones de pesos (el contrato por el alquiler de la casa es de 6 millones de pesos mensuales), así como la restauración de la casa, que está cayendo por partes.



“Los vecinos nos han comentado que la casa está muy deteriorada por el abandono al que fue sometida la propiedad. Pero como no se puede entrar, la mejor opción es que el consulado regrese a esta sede. La dueña dice que no tiene problema en que se haga un nuevo contrato, pero sí espera que se le pague lo adeudado”, agregó el apoderado.

Este inmueble, ubicado en una zona privilegiada como lo es el barrio Belén Rosales, occidente de Medellín, es de dos plantas y balcón y está avaluado en unos 600 millones de pesos.



Bedoya hizo énfasis en que este predio es el único patrimonio que tiene doña Consuelo, ya que es viuda y lleva casi 4 años viviendo de préstamos y de la caridad de sus hijos, yendo de una ciudad a otra.



