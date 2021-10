Constructor de Hidroituango pidió claridad sobre su continuidad en la obra

Mediante una carta dirigida al gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, el representante legal del Consorcio CCC Ituango (actuales constructores de Hidroituango), Santiago García Cadavid, le solicitó claridad sobre la continuidad o no del consorcio para las obras del próximo año.

A finales de diciembre del 2020, EPM y CCC Ituango firmaron una prórroga al contrato hasta el 31 de diciembre del 2021 para continuar con las obras civiles.



Sin embargo, en el acta de modificación bilateral (AMB) 39 se indicó que seis meses antes del vencimiento de este, se debía informar sobre la no continuidad del contrato para el año siguiente, algo que no ha ocurrido a dos meses de que termine la prórroga.



"A solicitud de ustedes, ha sido prorrogada por tres veces consecutivas lo que evidentemente manifiesta que EPM no sabe todavía si quiere o no que continuemos con el proyecto a partir del 31 de diciembre próximo", dice el documento.



(Le puede interesar: ¿Por qué Conconcreto interpondrá denuncia penal al alcalde Daniel Quintero?)

Actualmente conservamos plena capacidad jurídica para continuar ejecutando el contrato vigente e incluso para suscribir los acuerdos contractuales que beneficien al proyecto FACEBOOK

TWITTER

De igual forma, el Consorcio manifestó que al EPM no desautorizar lo dicho por el alcalde Daniel Quintero (también presidente de la Junta Directiva de EPM) sobre su deseo no continuar con los contratistas actuales, se da a entender que estas declaraciones también reflejan la posición institucional de EPM.



Sobre una eventual cesión del contrato por parte de CCC Ituango a otro consorcio, los actuales constructores aclararon que este escenario solo se puede activar en caso de inhabilidad, algo que no ha pasado, ya que el fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría es un fallo de primera instancia y todavía no se ha consolidado.



"Lo que significa que actualmente conservamos plena capacidad jurídica para continuar ejecutando el contrato vigente e incluso para suscribir los acuerdos contractuales que beneficien al proyecto", indica la carta.



Lo anterior da a entender que mientras no haya inhabilidad que le impida al Consorcio CCC Ituango cumplir con sus compromisos, ellos tienen la capacidad

jurídica, técnica y financiera para seguir con las obras, por lo menos hasta el 31 de diciembre de este año.



(También lea: ¿Qué encontró la auditoría forense ‘engavetada’ sobre Hidroituango?)

Facebook Twitter Linkedin

El megaproyecto promete generar el 17% de la energía del país. Foto: Jaiver Nieto

Asimismo, reiteraron el desacuerdo con las afirmaciones del alcalde Quintero sobre la supuesta mala calidad en los materiales y cambios en los diseños en la obra.



"Indudablemente en Hidroituango se tendrán impactos negativos en sus plazos de ejecución y costos adicionales y, seguramente, en otras actividades que hoy no son previsibles y que forman parte de los riesgos que se presentarán ante una decisión de cambio de contratistas, aunque según lo expresado públicamente por el Presidente de la Junta Directiva, el impacto será solamente de dos meses", dice la misiva.



El no saber si continuarán en 2022 con la construcción de la obra, aseguró CCC Ituango, ya está teniendo repercusiones en los trabajos.



Esto, porque no les es posible asumir compromisos que vayan más allá del 31 de diciembre próximo, tales como contrataciones para obras que hacen falta y la adquisición de materiales y recursos para las obras a ejecutar, los cuales deben ser solicitados con suficiente anticipación para garantizar su disponibilidad en el momento en que sean requeridos.



La carta concluye solicitándole a EPM que les defina la continuidad o no en el proyecto, ya sea para suscribir los documentos contractuales y planear las obras que se ejecutarán del 2022 en adelante, o, de lo contrario, para planear oportunamente todo lo relacionado con el cambio de contratistas.



Algunos aspectos son:



- La terminación de obras iniciadas.



- La definición de cuales actividades no deben ser iniciadas si no se prevé que puedan quedar concluidas al 31 de diciembre de 2021.



- La determinación de la forma como deben ser entregadas las obras ya iniciadas y que no puedan concluirse antes de la terminación del contrato, para evitar que se deterioren con el paso del tiempo o tratar de prever la menor afectación como consecuencia de que no pueda continuarse con el respectivo proceso constructivo.



- La terminación de los contratos con proveedores y prestadores de servicios, así como la terminación de contratos laborales.



- La desmovilización y retiro de equipos y maquinaria.



- El destino o retiro de los campamentos e instalaciones provisionales de construcción



Así, CCCItuango solicita una respuesta clara, para, en casi de no seguir construyendo Hidroituango, "se pueda planear adecuadamente la entrega de obras y la transición con otros contratistas de tal manera que se puedan precaver litigios futuros derivados de la terminación del contrato".



Hasta el momento, no se conoce respuesta de EPM a este comunicado.



MEDELLÍN