La sección Quinta del Consejo de Estado acaba de admitir —a través de un auto fechado el 30 de agosto— una demanda de nulidad contra la resolución del Consejo Nacional Electoral que reconoció la personería jurídica del partido Creemos.



Se trata de la colectividad política del exalcalde y hoy candidato a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, quien en marzo pasado recibió el acto administrativo con el que fundó su partido.

El alto tribunal de lo contencioso administrativo, que estudiará en los próximos meses la demanda presentada por la veeduría Transparencia Electoral, ya notificó la decisión al CNE, al representante legal del partido y al Ministerio Público.



Según el auto admisorio, la solicitud de nulidad se ajusta a las exigencias de ley, anexa las pruebas y detalla los canales de notificación del demandante. Por lo que se dio pie a su estudio.

Federico Gutiérrez fue candidato presidencial en 2022 y ocupó la tercera posición en primera vuelta. Foto: Jaiver Nieto Álvarez

Auto que admite demanda contra resolución que reconoce personería a partido de Federico Gutiérrez. Foto: Archivo particular

Los argumentos de la demanda

Para Luis Humberto Guidales, veedor que presentó la demanda, la resolución del CNE está incursa en una falsa motivación e infringe las normas en las que debería fundarse al reconocer personería jurídica a Creemos.



El argumento de Guidales se basa en que el grupo significativo de ciudadanos con el que Gutiérrez se inscribió a las elecciones presidenciales de 2022 no recolectó apoyos para los comicios al Congreso y, por tanto, "no tenía la capacidad jurídica para adherirse a ninguna candidatura".



Esto tiene que ver con el hecho de que en la resolución, el CNE argumentó que bajo la figura de la adhesión Creemos apoyó a congresistas que fueron electos mediante la lista del Centro Democrático en marzo de 2022.



Se trata de la senadora Paola Holguín y los representantes Juan Fernando Espinal y Christián Garcés, quienes recibieron el respaldo de Creemos en la carrera por llegar al Congreso, según dijo Gutiérrez al CNE.

El partido Creemos presentó una lista de candidatos al Concejo de Medellín. Foto: Creemos

Para la veeduría, la figura de adhesión o apoyo aplica únicamente para los partidos y movimientos con personería jurídica a favor de los candidatos de colación.



"La resolución adolece de falsa motivación, toda vez que el legislador estatutario no ha permitido a los grupos significativos de ciudadanos puedan inscribir candidatos sin antes haber recolectado los apoyos suficientes y menos que puedan adherir a otras candidaturas por las cuales no han recolectado apoyos", señalaron en la demanda.



Para el demandante la decisión del CNE "pone en riesgo la democracia" y genera "un desequilibrio en el sistema de partidos políticos", porque así, puntualizaron, se permitirá que dos o tres congresistas pueden abalar que se otorgue personería a cualquier movimiento social.



El Consejo de Estado deberá esperar la respuesta de las demás partes del proceso para estudiar el caso a fondo y pronunciarse si acepta o no declarar la nulidad de la resolución que reconoció la personería jurídica del partido.



MEDELLÍN

