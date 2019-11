Confunden expresión artística en Medellín con supuesto ritual satánico

Por redes sociales comenzó a circular este fin de semana una serie de fotos y videos en los que se veían personas vestidas de negro en las afueras de una iglesia en horas de la noche, realizando una serie de cánticos y coreografías.



De inmediato, comenzó a difundirse el rumor de un supuesto ritual satánico que tuvo lugar en Medellín.

Uno de los que difundió este contenido fue el presidente ejecutivo de Fedegan, José Félix Lafaurie, quien en su cuenta de twitter trinó: "Anoche al frente de la iglesia del Poblado (Medellín) un grupo de encapuchados estuvieron haciendo rituales satánicos, “13” días antes del paro. ¿Coincidencia? El número 13 simboliza rebelión/rebeldía. Hay que orar por Colombia!! Y rechazar aquellos que pretenden destruirla".

Sin embargo, fueron los mismos usuarios de la red social quienes le aclararon que se trató de una manifestación artística realizada por el Museo de Antioquia, 'Acciones Abiertas: experiencias de artes vivas en el espacio público', que también promueve la alcaldía de Medellín.



Esta iniciativa, que comenzó en agosto de este año e irá hasta noviembre 16, "busca, ante todo, insertar el arte en la vida, siendo este el principio esencial que debe guiar toda práctica artística. Sus propuestas relacionadas con las prácticas experimentales buscan abolir los límites entre el arte, el objeto artístico y el espectador como sujeto pasivo".



El que se vio el sábado 9 de noviembre tiene como nombre La peregrinación de la Bestia y es una acción performática con danza a cargo de la artista Analú Laferal, la cual tiene como objetivo hacer un llamado en contra de la violencia en contra de la comunidad LGBTIQ



"A través del lenguaje fúnebre y católico de las procesiones, La peregrinación de la Bestia busca denunciar la violencia por prejuicio hacia personas que por su orientación sexual o identidad de género se salen de las normas tradicionales en la ciudad de Medellín y busca realizar una ceremonia como un ritual de paso y memoria por las víctimas de esta violencia heteronormativa", dice en la programación de Acciones Abiertas.



Esta actividad artística se realizó de 7 a 9 de la noche Desde el Parque Mon & Velarde hasta la Plazuela de San Ignacio (Centro).

Luego de que se viralizó el error, Lafaurie volvió a manifestarse por redes sociales aceptando si equivocación. "Me disculpo. Fui sujeto de un engaño, no obstante pregunté a dos personas que me enviaron las mismas imágenes si la información era correcta. Tendré aún más cuidado la próxima vez", dijo.



