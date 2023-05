La familia de Julieth Girlesa Cornelio Carmona, de 29 años, exige que el confeso asesino sea capturado y judicializado. La joven fue encontrada sin vida en el municipio de Bello, entre la autopista Medellín - Bogotá.

(En contexto: Hombre asesinó a su expareja en un mirador de Bello (Antioquia) y confesó el crimen).

Su expareja, identificado como Johan Sebastián Hernández Arango, la citó en un parque de Medellín el pasado 26 de mayo. De allí tomaron un taxi que los transportó hasta una zona rural de Bello.

En horas de la tarde de ese mismo día, el hombre le confesó a un funcionario de la Personería de Medellín el crimen y le reveló a las autoridades dónde estaba el cuerpo de la joven, a quien habría asfixiado con una chaqueta.

Minutos después también reconoció el asesinato cuando la madre de Cornelio lo llamó. "Me contestó desde el celular de mi hija y me dijo: 'Tranquila, me voy a entregar. Tranquila, y a usted también la voy a matar por alcahueta'", dijo Eliana Cardona, para Blu Radio.

(Lea también: El duro clamor que policía asesinado en atentado le reveló a su familia: 'Tenía miedo').

Aunque se presentó de manera voluntaria ante las autoridades, el señalado feminicida quedó libre. No había ninguna denuncia u orden de captura y tampoco se le había detenido en flagrancia.

Pese a que luego se emitió de manera formal la orden de captura, al hombre se le perdió el rastro, según denuncia la familia de la antioqueña.

"La ley no sirve, ella tanto que luchó y luchó en la Fiscalía y nada de eso sirve. ¿Cómo es que un tipo esté allí porque se presentó voluntariamente y no lo detienen? Entonces, se vuela y ya", reclamó la señora Eliana.

Las denuncias que había hecho Julieth

La mujer, quien era madre de un niño de 14 años, ya había denunciado a Hernández. Incluso, la Fiscalía le había solicitado a la Policía el 3 de febrero "actividades pertinentes para proveer de integridad a la señora Julieth" porque ella era víctima de violencia intrafamiliar y temía por su vida.

(Además: Motociclista habría golpeado hasta la muerte a adulto mayor que salió a comprar pañal).

Julieth Girlesa Cornelio Carmona había recurrido a las instituciones necesarias en varias ocasiones para denunciar a su presunto feminicida. Lamentamos que los procesos judiciales no hayan podido operar a tiempo en su caso. — Secretaría de las Mujeres de Antioquia (@MujeresAnt) May 27, 2023

"Lamentamos que los procesos judiciales no hayan podido operar a tiempo en su caso", dijo la Secretaría de las Mujeres de Antioquia. Además, les expresó condolencias a la familia.

#NoEsHoraDeCallar

Recuerde que para denunciar violencias basadas en género puede comunicarse a las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.



También puede hacerlo mediante la línea 155 de orientación a mujeres víctimas de la violencia de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y Policía Nacional o marcando el 123.

También puede leer:

- Aumentó el número de niños muertos por trágico accidente de ruta escolar en Boyacá.

- Colegios Da Vinci y Francés se pronuncian en caso de violencia entre alumnos.

- La dura respuesta del actor Víctor Hugo Cabrera por denuncia de robo en discoteca.

- ¿Por qué presidente de Fecode terminó en el piso durante asamblea? Esto fue lo que pasó.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS