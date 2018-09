Conectan acueducto a 108 viviendas en las laderas de Medellín

Tras más de dos décadas de vivir sin servicio de acueducto y alcantarillado, parte de la comunidad de Manrique La Honda, en el nororiente de Medellín, ya cuenta con un sistema ininterrumpido de agua potable.El pasado sábado, la alcaldía de Medellín y EPM, mediante el programa Unidos por el Agua, activaron las conexiones a 108 viviendas beneficiando a las primeras 1.159 familias de esta zona de la ciudad.

La conexión incluyó el acueducto en el Jardín Infantil Fundación Mundo Mejor que atiende a 50 niños y en el Jardín Infantil Buen Comienzo Gente Unida Luz de Oriente, que beneficia a otros 100.Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad, informó que los últimos detalles del sistema de acueducto quedarán listos en octubre próximo y que el alcantarillado se construirá en el primer semestre del próximo año.

Uno de nuestros proyectos con mayor impacto social es el de Unidos por el agua 💦 . De manera conjunta con @epmestamosahi estamos llevando agua potable y alcantarillado a 40.200 familias de Medellín que no contaban con el servicio. Llevamos agua, llevamos vida. 💧 💦 💦💧💦💧 pic.twitter.com/gEPCD1kU5i — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) 20 de septiembre de 2018

“De esta forma disminuimos la pobreza, la brecha social y la desigualdad. Seguimos en la meta de conectar en esta administración a 40.200 de los 70.000 hogares que hoy no cuentan con este servicio. Y dejamos el plan completo para los que vengan”, dijo el mandatario.



Agregó, que finalizando este año, la meta es llegar a las 23.000 familias conectadas de manera legal al servicio, que se unirán a los 11.326 hogares que cuentan con los servicios de acueducto y alcantarillado durante 2016 y 2017.



El evento los celebraron con una fiesta comunitaria, en la que no solo le dieron la bienvenida al agua potable y la conexión legal, sino que casa a casa, 80 voluntarios de EPM, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), la Alcaldía de Medellín y la Mesa del Agua, compuesta por líderes de La Honda, Llevaron información sobre el nuevo servicio.



