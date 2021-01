Conductor que arrolló motociclistas en Bello estaba borracho y drogado

En estado de embriaguez y bajo efectos de sustancias psicoactivas estaba el conductor que arrolló a un motociclista y a su acompañante el 1° de enero en el municipio de Bello, Antioquia.



Así lo confirmó la Secretaría de Movilidad tras conocer los resultados de las pruebas de orina y sangre que se le realizaron al conductor el mismo día.

Los resultados señalaron que el conductor se encontraba en primer grado de embriaguez y bajo el efecto de sustancias psicoactivas como marihuana, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y metilenedioximetanfetamina.



Con ello, se adelantará el proceso contravencional con las pruebas adjuntas por parte del agente de tránsito que atendió el caso.



"Desde la Secretaría de Movilidad daremos todo el trámite administrativo desde la inspección civil penal y luego daremos traslado a la Fiscalía, para que ella sea la que investigue y dé una sanción ejemplar, de acuerdo con las leyes colombianas", manifestó Rigoberto Arroyave Acevedo, secretario de Movilidad de Bello.



El secretario aclaró que se realizará la respectiva audiencia a fin de determinar las causas del incidente, en la que las partes tendrán plenas garantías y se gtarantías del debido proceso.



De otro lado, el proceso penal debe ser llevado a cabo por la Fiscalía.



Por lo pronto, el implicado continúa en libertad y las dos víctimas se debaten entre la vida y la muerte, en unidades de cuidados intensivos.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Los hechos se presentaron sobre las 4:25 de la tarde, en la carrera 52 con calle 51, a tres cuadras del parque de este municipio, ubicado en el norte del valle de Aburrá.



Por un cruce vial, un vehículo mazda 6 con tres ocupantes al parecer se pasa el semáforo en rojo y arrolla a un motociclista y a su ocupante, que no portaban casco.



Luego de la colisión, el conductor de 23 años de edad emprendió la huida, por lo que un grupo de motociclistas que presenciaron el accidente comenzaron la persecución, a la que también se unieron las autoridades.



En el afán de huir, el hombre habría estrellado dos vehículos más en el sector de Fabricato, según confirmaron las autoridades de tránsito.



Rigoberto De Jesús Arroyave Acevedo, secretario de Movilidad de Bello, le dijo a EL TIEMPO que pese a que el hombre fue entregado a las autoridades este viernes, después de realizarse la prueba de alcoholemia quedó en libertad porque no hay denuncias en su contra.



"Lo que sabemos es que los afectados, que era el conductor y el parrillero de la motocicleta, no han colocado ninguna denuncia, entonces los que iban en el vehículo particular están en libertad", afirmó.



