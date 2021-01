Video: Conductor arrolló a motociclistas en Bello y quedó libre

Un conductor en aparente estado de embriaguez ocasionó un grave accidente en la tarde del 1 de enero en Bello, Antioquia, cuando atropelló a dos personas que se movilizaban en una motocicleta.



Las dos personas están gravemente heridas, según señalaron las autoridades.



Los hechos se presentaron sobre las 4:40 de la tarde, en la carrera 52 con calle 51, a tres cuadras del parque de este municipio, ubicado en el norte del valle de Aburrá.



Luego de la colisión, el hombre emprendió la huida, por lo que un grupo de motociclistas que presenciaron el accidente comenzaron la persecución, a la que también se unieron las autoridades.



Al parecer, en el afán de huir, el hombre habría estrellado varios vehículos que estaban parqueados en el barrio obrero, en Bello.



"Una vez la policía es alertada, se inician los cierres en los sectores y a la altura de Castilla (noroccidente de la ciudad), las unidades policiales logran interceptarlo . A este lugar se presentan las unidades de tránsito municipal de Bello, y les es entregada la persona, quien fue conducido a un establecimiento de salud para la prueba de alcoholemia", manifestó el coronel José Galindo, comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana.



Este es el momento del accidente:

Accidente de hoy en Bello. Los ocupantes de la moto, entre la vida y la muerte. pic.twitter.com/YVPen13Zsn — Geo (@ElMismoGeo) January 2, 2021

Rigoberto De Jesús Arroyave Acevedo, secretario de Movilidad de Bello, le dijo a EL TIEMPO y que pese a que el hombre fue entregado a las autoridades ayer, después de realizarse la prueba de alcoholemia quedó en libertad porque no hay denuncias en su contra.



"Lo que sabemos es que los afectados, que era el conductor y el parrillero de la motocicleta no han colocado ninguna denuncia, entonces lo que iban en el vehículo particular están en libertad", afirmó.



De otro lado, manifestó que hasta el momento no se conocen los resultados de la prueba de alcoholemia, que queda en cadena de custodia.



