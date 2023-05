Mauricio Gutiérrez aún no se explica cómo sobrevivió a las siete puñaladas que le propinó un conductor de la plataforma Uber el pasado 25 de abril cuando fue a recoger a sus hijos en una escuela en El Poblado, Medellín.



Cuenta el afectado que desde que abordó el vehículo el conductor tenía una actitud violenta, discutiendo con peatones y otros conductores.



(Lea también: Guarda de tránsito pidió un Uber, no pagó y quiso multar a conductor en Medellín)

Fue cuando llegaban al destino que todo empeoró, pues narra el hombre que en su imprudencia, el conductor casi atropella a su hijo de 5 años, quien lo estaba esperando junto a su hija de 4.



“La profesora le reprochó que esa era una zona escolar y que tuviera cuidado y yo también le reclamé y le dije que tuviera cuidado, fue entonces cuando sacó un arma cortupunzante y me atacó en reiteradas ocasiones. Yo estaba en la parte de atrás con mis hijos y ni siquiera le importó”, recuerda Mauricio.



(Le puede interesar: Taxista que habría drogado y abusado de trabajadora sexual en Medellín va a prisión)

Solamente la cirugía plástica para la reconstrucción de mi cuello duró tres horas FACEBOOK

TWITTER

Ni siquiera bajándose del carro se salvó del violento ataque del agresor, quien incluso afuera lo volvió a cortar delante de los menores para luego escapar del lugar.



Mauricio recibió heridas en el cuello, pulmón, mano, abdomen, tórax y espalda.



Ensangrentado y conmocionado, logró cerrar su chaqueta en torno a las heridas, para luego dejar a sus hijos en un lugar seguro y de allí dirigirse hacia su vivienda donde lo ayudaron a trasladarse a una clínica donde fue atendido.



En la evaluación hecha tanto por Fiscalía como por Medicina Legal se determinó que por las heridas recibidas el crimen fue una tentativa de homicidio.



“Según Medicina Legal fue un intento de homicidio por los lugares donde fui herido: una en el cuello, donde casi me degolla. Solamente la cirugía plástica para la reconstrucción de mi cuello duró tres horas. Otra me perforó el pulmón izquierdo, el cual según el dictamen médico estuvo comprometido hasta en el 60 o 70 por ciento, una cerca al hígado en la zona abdominal de mi cuerpo, una en la mano, que también requirió una cirugía plástica reconstructiva, y otras de menor gravedad. Cualquiera de esas heridas -menos la de la mano- pudo ocasionarme la muerte”, expresó el afectado.



(Lea, además: Seguridad, basura y movilidad: ¿sirven las soluciones de Medellín a estos problemas?)



Por lo anterior, le dieron 40 días de incapacidad y deberá someterse a chequeos permanente para descartar afectaciones permanentes producto de las heridas.

La respuesta de la empresa

Facebook Twitter Linkedin

Uber: llegó la hora cero Foto: CEET

Mauricio informó que ya contrató a un grupo de abogados para tratar de buscar una respuesta concreta de parte de Uber y de la aseguradora de esta empresa en Colombia, que es Allianz según el afectado.



“Porque realmente lo que hizo Uber fue que a los dos días me devolvió los 20 mil pesos de la carrera y me dio la placa, el nombre y el carro del agresor, eso fue esa fue la respuesta. O sea imagínate yo muriéndome en una clínica a punto de dejar mis dos hijos de 4 y 5 años sin ninguna clase de soporte en este mundo, porque soy padre soltero, y que a mí me llegue un correo de Uber diciendo que me devolvieron 20 mil pesos”, expresó el hombre con indignación.



El hombre espera que se haga justicia en este caso, no solo para que se capture a su agresor, sino también para conocer cuál es el filtro que estas empresas de servicios de transporte por realizan a sus conductores, ya que él pudo contar su historia de milagro, pero no quiere que alguien más pase lo que le pasó y no corra con la misma suerte.



“Lo que creo que es que la persona (el conductor) no está apta psicológicamente para transportar personas. Uno nunca debe juzgar los problemas que la otras personas tienen, pero realmente que tú y yo tengamos cualquier clase de discusión, que a ti no te guste algo y tú por eso vienes y me das siete puñaladas creo que muestra que esa persona no tuvo ninguna clase de filtro psicológico…y hacer eso delante de una niña de 4 años y de un niño de 5 años demuestra más la inhabilidad o la discapacidad mental en la que esa persona se encuentra”, opinó Mauricio.



(Lo invitamos a leer: El estudio sobre Alzheimer de la U. de Antioquia que traza posibles nuevos tratamientos)



Y aunque sus heridas puedan sanar en uno o dos meses, el impacto sicológico que este ataque tuvo en sus hijos no sabe si tendrá cura.



“Que una niña de 4 años se le haya quedado en la mente que otra persona esté apuñalando a su papá es un tema cuyo impacto tiene que revisarse en el tiempo. Ellos presenciaron algo que ningún niño en ningún país debe presenciar”, puntualizó la víctima.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín