Conductor del Metro fue confirmado como portador del covid-19

Por medio de un comunicado de prensa la Fundación Universidad de Antioquia, encargada de la contratación de jóvenes estudiantes para ser conductores del Metro de Medellín, informó que uno de ellos fue confirmado como portador del covid-19 y ya se encuentra aislado.



En la información entregada se indica que el chofer, el pasado 4 de abril, manifestó no sentirse bien de salud y recurrió a su EPS donde le hicieron los exámenes pertinentes.



(Le puede interesar: Alcalde de Medellín dona su salario para enfrentar el coronavirus)

El conductor, de quien por respeto no se revela su identidad, estuvo por fuera de servicio 10 días, entre el 22 y 31 de marzo, debido a una calamidad doméstica, y retornó a sus actividades el 1 de abril hasta el sábado 4 del mismo mes.



“El conductor no tuvo contacto ni con el personal Metro ni con usuarios de la red Metro. Es de resaltar que el Metro de Medellín, dentro del paquete de medidas preventivas para todos los servidores, contratistas y personal de apoyo, adoptó la restricción de abordaje de cabina, por la cual los conductores no tienen contacto con ninguna persona durante los trayectos de viaje”, dice parte de la misiva entregada.

Varios conductores que tuvieron contacto con el joven diagnosticado con covid-19, fueron enviados a cuarentena por prevención.



Según las cifras de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social, en el departamento, hasta este miércoles 8 de marzo había 208 personas infectadas por el virus. En Medellín son 119 los casos confirmados.



MEDELLÍN