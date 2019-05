Condenan a secuestradores de mujer en Antioquia que fue vendida al Eln

El Juzgado Cuarto Especializado de Antioquia condenó a 31 años y 6 meses de prisión a Yimi Antonio Mosquera Cuesta, alias el Negro; Julián Vanegas Ochoa, alias Pájaro, y Didier Alberto Gutiérrez Rodríguez, alias Careniña, al declararlos responsables del secuestro de Diana María Toro Vélez, la comerciante de Amagá (Antioquia), a quien luego vendieron al Eln. Los tres deberán responder por los delitos de secuestro extorsivo agravado, secuestro simple, concierto para delinquir agravado con fines de secuestro y hurto calificado y agravado.

La decisión también le fue impuesta a José Daniel Jaramillo Taborda, condenado a 32 años de prisión y a quien se le adicionó el delito de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.



El Juzgado tomó la decisión al considerar que las pruebas eran contundentes, razón por la cual seis de los siete investigados por este caso aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación.



Este hecho ocurrió el 27 de septiembre de 2018, cuando la mujer fue raptada en su propio vehículo cerca de su lugar de residencia, en Amagá. Las autoridades indicaron que en este participaron cinco hombres y dos mujeres, todos capturados en diciembre de 2018, quienes serían integrantes de la organización criminal llamada los 'Hechiceros'.

Los sentenciados deberán pagar, cada uno, al Consejo Superior de la Judicatura una multa de 8.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos

De acuerdo con la investigación, el mismo día del secuestro, la víctima fue trasladada en su propio vehículo hasta el departamento del Chocó, donde fue entregada al Eln a cambio de una millonaria suma de dinero. En este momento, la mujer sigue en cautiverio y no se tienen noticias sobre su estado.



"Los sentenciados deberán pagar, cada uno, al Consejo Superior de la Judicatura una multa de 8.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos", informó el ente acusador en un reporte.



Asimismo, el juez también decretó la nulidad del allanamiento a cargos en el caso de las dos mujeres implicadas en el hecho: una investigada por el delito de concierto para delinquir con fines de secuestro y otra investigada por el punible de omisión de denuncia, tras considerar que son atípicas las conductas punibles imputadas. La nulidad del allanamiento para las mujeres fue apelada por la Fiscalía, la Procuraduría y el representante de víctimas.

Por este mismo hecho ya fue acusado alias Libardo, a quien no se le imputó el delito de secuestro simple y decidió no aceptar los cargos. La Fiscalía indicó que se pudo establecer que justamente este hombre fue la persona que realizó contactos con miembros del Eln para venderles a la víctima por la suma de 48 millones de pesos, los cuales fueron repartidos entre los miembros de la estructura criminal.



Asimismo, los investigadores determinaron que 10 días antes del secuestro de la comerciante, los integrantes de los 'Hechiceros' secuestraron a otra mujer que logró escapar del vehículo en el que la llevaban en contra de su voluntad. Este otro hecho ocurrió en el corregimiento Bolombolo y la víctima reconoció a varios de los secuestradores.



En las interceptaciones telefónicas logradas durante la investigación, la Policía Judicial evidenció que los presuntos delincuentes utilizaban palabras relacionadas con temas de hechicería para no despertar sospechas, tales como conjuros para referirse a los secuestros o brebajes para informar que ya tenía listas las sustancias para adormecer a sus víctimas.



MEDELLÍN