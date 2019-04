Condenan a madre y padrastro de niño de 2 años asesinado en Medellín

El Juzgado 26 Penal del Circuito de Medellín, con funciones de conocimiento, sentenció a 35 años de prisión a Daniela Giraldo Sierra, como coautora del homicidio agravado de su propio hijo, un niño de 2 años de edad. Asimismo, condenó a Mateo Sepúlveda Jaramillo, padrastro del menor de edad, a 37 años y 6 meses de prisión, en calidad de autor material.

Este hecho, que conmocionó a la ciudad, ocurrió el 15 de septiembre de 2017, cuando el pequeño fue llevado a una clínica del sur de la capital antioqueña y llegó sin signos vitales. El niño presentaba múltiples hematomas y laceraciones recientes y antiguas por todo su cuerpo.



En ese momento, la madre les dijo a los médicos que el niño tuvo vómito y que luego había fallecido por broncoaspiración. Sin embargo, el dictamen de Medicina Legal develó un espantoso trato que habría recibido el menor de edad y develó que su muerte fue violenta y causada por "asfixia por sofocación manual".



El dictamen del instituto también determinó que el niño de 2 años presentaba un cuadro severo de maltrato físico, algo que después empezaron a ratificar testigos, como vecinos y familiares, cuyos testimonios fueron tenidos en cuenta durante el proceso judicial.

Dichos testigos declararon que la pareja, que vivía junta en un apartamento del barrio Cristo Rey, de la capital antioqueña, presentaba adicción a las drogas y que con frecuencia dopaban al niño para dedicarse al consumo de estas.



"En la etapa del juicio, familiares de Giraldo Sierra coincidieron que era una 'madre irresponsable y promiscua' y que no les permitía visitar al bebé para ocultar la desordenada vida que llevaba con su pareja sentimental", indicó la Fiscalía en un informe.



Por ello, tras analizar todas las pruebas técnicas y testimoniales del ente acusador, el Juzgado tomó la decisión de la condena, la cual fue apelada por la defensa de los investigados, ambos de 22 años de edad.



Durante el proceso, los investigadores también establecieron que Sepúlveda, quien era presunto expendedor de drogas en el sector donde residía, amenazó a unos siete testigos para que no se presentaran a declarar en su contra, pero estos no cedieron a las presiones y rindieron testimonio.



Se conoció también que antes de la muerte del niño, el hombre amenazó a su compañera sentimental con matarla junto a su hijo si lo denunciaba por maltrato.



Los condenados no se presentaron a la audiencia de lectura de fallo realizada esta mañana en el Piso 18 del edificio de la Justicia Jose Félix de Restrepo de la capital antioqueña.



Tras el asesinato del niño, ciudadanos le rindieron homenajes y asistieron a su sepelio, que fue en el cementerio Campos de Paz.



