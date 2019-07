Concordia aplicará el 'pico y placa' a consumo de drogas

El municipio de Concordia, ubicado en el Suroeste de Antioquia, será el primero en aplicar un decreto que restringirá el consumo de drogas en instituciones educativas, parques públicos, bibliotecas, ciclovías y escenarios deportivos. La medida fue anunciada por el gobernador, Luis Pérez Gutiérrez, el pasado lunes 22 de julio.

De acuerdo con Diego Restrepo, alcalde de Concordia, a mediados de agosto, se comenzará a aplicar el decreto en el municipio. Primero, se piensa realizar una campaña de sensibilización a niños y jóvenes sobre las adicciones y el consumo de drogas.



"El decreto del gobernador es una muy buena opción con el ánimo de proteger a los niños y adolescentes que hoy están bajo ese gran riesgo del consumo de alucinógenos, por eso quisimos acoger este decreto para poderles dar garantías a estas poblaciones. Se tiene que iniciar por un tema pedagógico a las comunidades para llegar a temas de sanciones después si es necesario", dijo el alcalde.

El alcalde añadió que aún no han pensado en añadir un lugar aparte de los establecidos por el decreto, sin embargo, aseguró que si ven la necesidad lo harían con tal de proteger los derechos de los niños y adolescentes del municipio.



La medida prohíbe el consumo entre las 6 a.m. y las 10 p.m., en parques públicos y escenarios deportivos; de 6 a.m. a 8 p.m. en 100 metros a la redonda de los establecimientos educativos de preescolar, básica y secundaria; de 8 a. m. a 8 p. m. en 50 metros a la redonda de las bibliotecas, ; y de 5 a. m. a 8 p. m. en las diferentes ciclorrutas del departamento.



MEDELLÍN