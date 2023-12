Karol G vistió de rosa el Atanasio Girardot con sus éxitos: mejores momentos del fest

Sobre las 11:38 de la mañana del viernes 1 de diciembre se abrieron las puertas del Mañana Será Bonito Fest de Karol G.



Después de 35 conciertos en Estados Unidos, la cantante paisa puso a cantar y bailar a su casa.



Desde que la artista anunció su festival, las redes sociales estallaron y se volvió tendencia en menos de 15 minutos.



El éxito de la preventa de la boletería de la fecha anunciada hizo que se abriera una segunda fecha que se cumplirá este sábado 2 de diciembre.



Durante todo el día los asistentes disfrutaron de diferentes atracciones al rededor del estadio, la más visitada fue el Mundo Carolina, donde había diferentes inflables gigantes en todo el coliseo que terminaban en una enorme piscina de pelotas donde la gente se tomaba las fotos.



El dj antioqueño Agudelo 888 salió antes de las 7 de la noche y abrió el show, tal cual como lo hizo durante toda la gira de Karol G en Estados Unidos.

Cientos de personas hacen filas para entrar al Mundo Carolina, un lugar lleno de inflables y piscinas de pelotas. Foto: María Alejandra Rodríguez

Young Miko estuvo entre los artistas invitados que abrieron el tan esperado concierto y finalmente, sobre las 9 de la noche, ‘la bichota’ salió para cantar sus éxitos.



Con un video tipo cuento donde la protagonista era Carolina, la sirena, dio inicio.



Inició con TQG, canción con la que acaba de ganar un Grammy Latino junto a Shakira.



“Espero que con la energía de esta noche en la casa, esto se caiga”, fueron las primeras palabras de la artista.



En medio de éxitos como La Cama y El Barco, llegó el momento de la primera gran sorpresa de la noche; en medio de la canción X Si Volvemos que canta con Romeo Santos, este artista se apareció en el escenario enloqueciendo al público.

Karol G con Romeo Santos Foto: María Alejandra Rodríguez Castellanos.

Pero no solo cantaron este éxito, también cantaron Noche de Sexo.



Karol G siguió cantando Tusa, una de sus canciones más escuchadas.



De un gigante tiburón plateado, Karol G salió cantando Okidoki y finalizó esta tanda con la segunda sorpresa de la noche, Ryan Castro salió a cantar Una Noche en Medellín. “Medallo en la casa(…) arriba Medallo”, dijeron los artistas paisas.



La cantante Karol G trajo su tercera sorpresa de la noche cuando invitó al escenario a Young Miko a cantar Dispo.

Así lució el Atanasio en el cierre del concierto de Karol G. Foto: María Alejandra Rodríguez Castellanos.

La Bichota salió encima de una nube gigantesca vestida con unas botas y vestido brillante con una flor en la cabeza mientras cantó Ocean y Mercurio acompañada de una banda de mujeres



La cantante se bajó de la tarima y comenzó a saludar al público mientras cantaba y se tomaba fotos y videos con los fanáticos, haciendo algo inédito en toda su gira.



“Bichota desentúsela por fa” fue uno de los carteles que leyó la cantante y luego cantó Mi Ex Tenía Razón tras una tanda de canciones con banda en vivo.



La sorpresa número 4 estuvo a cargo de Becky G, ambas cantantes cantaron dos veces Mami.

Karol G con Becky G Foto: María Alejandra Rodríguez Castellanos.

La cantante repitió Amargura antes de finalizar su show y dijo de nuevo que era su favorita.



“Medallo te amo, no me quiero ir, aunque he cantando en muchos escenarios, para mí cantar aquí no tiene comparación”, dijo la cantante en la penúltima canción antes de llorar en medio del final del concierto.



Provenza fue la canción con la que la cantante puso fin al primer día de Será Bonito Fest tras casi tres horas de show.

MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CASTELLANOS

SUBEDITORA EL TIEMPO

