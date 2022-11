Medellín está lista para recibir una nueva jornada de eventos y conciertos con la doble fecha, este fin de semana, del puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny.



Tras presentarse en Santiago, Buenos Aires, Asunción, Lima y Quito —en medio de su gira 'World's hottest tour'— el flamante artista llega a la capital de Antioquia y se suma a los reguetoneros Maluma, Daddy Yanky y Feid que este año ya se presentaron en la ciudad.

Su paso por Medellín ha estado lleno de expectativa por el tiempo en que se agotaron las entradas para cada una de las fechas, ambas en menos de dos horas. Miles de fanáticos han intentado conseguir boletas, incluso revendidas, lo que ya ha generado denuncias por estafas.



Si usted usted es de los afortunados que consiguió silla para una de las dos presentaciones de Bad Bunny tenga en cuenta las siguientes recomendaciones que entregó el organizador, Diomar García Eventos.

La apertura de puertas del estadio Atanasio Girardot se realizará, para ambos días, a las 4 de la tarde. A partir de esa hora estará en escena DJ Eagle Beat y a las 9 de la noche se presenta Agudelo 888. El show principal, con Bad Bunny, iniciará a las 10:30 de la noche.



Cada localidad tiene tiene una puerta de ingreso asignada que puede verificar en las redes sociales de Diomar. Para la gradería norte el ingreso es por las puertas 01 a la 12; en oriental, de la 01 a la 06 y de la 09 hasta la 20, y para occidental será desde la puerta 01 a la 16 de esa tribuna.



Es importante recordar que cada palco tiene su propio ingreso. Noche de anoche y Calladita ingresan por la puerta olímpica de Norte, Oasis ingresa por la zona occidental mixta, Yonaguni y X100pre entran por las puerta 01 y 02 de la tribuna Sur e invitados especiales, La Playa y Dakiti 1 y 2 ingresan por las puertas 10, 11 y 12 de Sur.

Tenga presente que no se permitirá el ingreso de alimentos, bebidas, cámaras fotográficas y de video. Tampoco se permite el ingreso de personas en estado de embriaguez, mujeres con más de cinco meses de gestación y correas con hebillas contundentes.



Además, se recomienda cuidar los objetos personales, debe portar el documento de identidad y los menores de edad solo podrán ingresar el sábado, 19 de noviembre, a la localidad occidental baja. Se recomienda a los asistentes movilizarse en trasporte público como taxis, buses o el sistema Metro.



Si asiste con un grupo grande de personas acuerde un punto de encuentro, tanto adentro como afuera del estadio, observe el plano del lugar y esté atento a las rutas de evacuación y salidas de emergencia. Si está tomando licor entregue las llaves del vehículo al conductor elegido.



Por último, a la salida del concierto, cuide a sus acompañantes, no corra y desaloje el lugar con tranquilidad. De momento, la secretaría de Movilidad de Medellín no se ha informado cierre de vías aledañas al estadio Atanasio Girardot, así que transite con cuidado por los alrededores.





