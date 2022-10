En los asuntos varios de la sesión plenaria de este viernes, 21 de octubre, se expuso en el Concejo de Medellín, otro concepto jurídico sobre la polémica por la radicación del proyecto de acuerdo que fija el presupuesto de la ciudad para 2023.



El documento, al que tuvo acceso EL TIEMPO, fue firmado por un grupo de cuatro abogadas de la corporación, encabezadas por Carmen Elena Castaño, quien expuso a los concejales los problemas jurídicos del trámite.

El origen de la polémica se dio porque una contratista de la secretaría de Hacienda de la alcaldía de Medellín envió, el 10 de octubre, un correo electrónico con el proyecto de acuerdo del presupuesto con el fin de radicarlo.



Al día siguiente, el secretario de Hacienda, Óscar Hurtado, presentó una constancia ante la secretaría del Concejo en la que expuso que la radicación, vía correo, era válida. Y de igual forma radicó una versión impresa del documento ante ese despacho.



Sin embargo, para algunos concejales, en cabeza de Leticia Orrego (Centro Democrático), el trámite fue irregular porque omitió el reglamento interno del Concejo que estipula que los proyectos de acuerdo se deben presentar de forma personal ante el despacho. Por lo que en este caso, se habría hecho de forma extemporánea.

¿Qué dijeron las abogadas?

Estas son las conclusiones del concepto de la oficina jurídica del Concejo de Medellín. Foto: Archivo particular

En el concepto de la oficina jurídica del Concejo, que se suma al que ya entregó la Personería Distrital, se lee que: "Queda claro que conforme con los documentos registrados, no se puede afirmar que existiera el trámite completo de radicación del proyecto del presupuesto del municipio de Medellín para la vigencia 2023, dentro de los 10 primeros días del mes de octubre".



Además, el grupo de expertas señala que tampoco se puede asegurar que: "el envío del correo electrónico con el documento, por parte de un contratista de la secretaría de Hacienda obrara como radicación del proyecto".



En ese sentido, para las abogadas, el trámite no se surtió conforme a las normas que lo regulan. "Tal como lo establece la norma orgánica de presupuesto, si el proyecto de acuerdo no se radica dentro de los 10 primeros días, el alcalde debe expedir un decreto de repetición del presupuesto que se aprobó para esta vigencia, más las adiciones", afirmó Castaño en la plenaria.



Para Orrego, los concejales ya no son competentes para que se dé el trámite y, por tanto, "le tocará al alcalde repetir el mismo presupuesto de este año para el 2023", le dijo a EL TIEMPO.

Otro punto de vista

Lucas Cañas, concejal por el partido Conservador y presidentel del Concejo de Medellín. Foto: Concejo de Medellín

Sin embargo, el presidente de la corporación, Lucas Cañas, tiene otro punto de vista.



"Hay que tener prudencia y moderación. Tenemos conceptos de la Personería en sentido contrario. Debemos tomar una decisión en la que no violemos la Constitución, la ley y el debido proceso de un proyecto de acuerdo que fue radicado y presentado en los términos el día 10 y ratificado al día siguiente", apuntó el político conservador.



El concejal le confirmó a EL TIEMPO que elevaron una solicitud al Ministerio de Hacienda y a la Función Pública para que emitan conceptos jurídicos adicionales "de forma rápida" para determinar el camino a seguir.



"Esperamos tomar la próxima semana la mejor decisión para el Concejo y la ciudad", comentó Cañas, quien resaltó que deberán ser las comisiones segunda y primera las que decidan si se debe discutir el proyecto.



"Si la alcaldía quisiera resolver el tema en el sentido de retirar el proyecto, después de las discusiones y los conceptos de las abogadas, ya lo hubiera hecho", puntualizó Cañas.

Las cuentas para el 2023

Este diario consultó con la administración distrital cuál su postura frente al concepto del equipo jurídico del Concejo. Sin embargo, aún no ha llegado una respuesta.



Aunque el presidente señaló que está ajustado con los tiempos, reiteró que no quiere correr con el trámite para blindar jurídicamente al Concejo. "Espera agendar la discusión para la próxima semana".



Es importante recordar que el presupuesto aprobado por la corporación para este año fue de 6,2 billones de pesos, de los cuales un 80 por ciento correspondió a programas de inversión.



Según el proyecto de acuerdo presentado para 2023, en la próxima vigencia se esperan ejecutar más de 7,5 billones de pesos, incluyendo los gastos de funcionamiento, deuda pública y gastos de inversión, que alcanzan los 5,7 billones de pesos.

Entre los ingresos, se esperan cerca de 2 billones de pesos por transferencias de excedentes financieros de EPM.



La abogada Castaño explicó ante los concejales que, en caso de que se adopte el presupuesto de 2023 con los valores de la vigencia actual, el alcalde Daniel Quintero podrá realizar transferencias, pero no adiciones.



Sin embargo, aclaró que esos recursos no se perderían. "Cuando hay más plata, el Concejo entra a estudiar los nuevos recursos que resulten el próximo año", concluyó.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

Redactor EL TIEMPO Medellín

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com