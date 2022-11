Las diferentes secretarías, dependencias y entidades descentralizadas de la alcaldía de Medellín siguen a la expectativa de lo que pasará con la discusión del presupuesto de la ciudad para el 2023 en el concejo distrital.



(Lo invitamos a leer: Concejo de Medellín: sin resolver polémica de presupuesto y piden más conceptos)



Desde el pasado 10 de octubre ha habido polémica entre los corporados porque algunos consideran que la radicación se hizo de forma irregular. El caso es que el debate jurídico ya está en mano de un juez de la República y se ha convertido en un nuevo pulso político entre quienes apoyar al alcalde Daniel Quintero y sus opositores.

Para resolver el caso, el presidente del concejo, Lucas Cañas (Conservador), y algunos concejales, como Leticia Orrego y Julio González (Centro Democrático), han recurrido a diferentes instancias para que emitan conceptos que permitan dar luces sobre la discusión.



(Le puede interesar: El plan de ampliación del Aeropuerto de Rionegro ante el incremento de pasajeros)



Algunos consideran que, por el hecho de debatir el proyecto, estarían cometiendo prevaricato o, incluso, que se podrían ver expuestos a una demanda por pérdida de investidura. De ahí se explica que aún no haya certeza jurídica sobre el camino que deben seguir.

La tutela

Facebook Twitter Linkedin

Concejal Julio Enrique González Villa. Foto: Cortesía Concejo de Medellín

Por eso, al concepto emitido por el grupo de abogadas del concejo de Medellín y el de la Personería distrital —que dan respuestas en sentido contrario—, se sumó el Ministerio de Hacienda y está a la espera de que la Contraloría responda el requerimiento que se le hizo.



A eso, se suma la tutela interpuesta por el concejal González y conocida por EL TIEMPO, con la que se espera que un juez de la República dé claridad sobre la situación.



(Lea también: La comuna de Medellín que no ha registrado asesinatos hace 17 meses)



El corporado señala que el acto administrativo en el presidente Cañas nombra a la coordinadora y ponentes del proyecto, está en contravía de los conceptos y reclamos que se han hecho en el recinto. "Cañas está empeñado en darle tramite. Por eso se interponer una acción de tutela, con el fin de evitar un perjuicio irremediable", le dijo Gonzalez a este diario.

Además, reiteró que Medellín no se va a quedar su presupuesto —en respuesta a lo que han dicho otros concejales— y que la consecuencia es que se tenga que decretar la repetición del presupuesto que estuvo vigente este 2022. Los recursos adicionales se adicionarán, pero tendrán que pasar previamente por el concejo.



"No sabemos qué decisión va a tomar el juez, pero las consideraciones son importantes como elementos que debe considerar el concejo para tomar la decisión si debate o no debate el proyecto", puntualizó.



La tutela se radicó el pasado 27 de octubre y el 31 de ese mes, el juzgado segundo de ejecución civil municipal de Medellín aprobó una reforma a la misma. Se espera que en los próximos días se le dé una respuesta.

¿Qué dice Cañas?

Facebook Twitter Linkedin

Lucas Cañas, concejal por el partido Conservador y presidentel del Concejo de Medellín. Foto: Concejo de Medellín

Por su parte, el concejal Cañas, le dijo a EL TIEMPO que: "Hemos agotado, en lo que a mí me concierna, escuchando todas las voces y garantizando la tranquilidad a los concejales para que lo debatan con tranquilidad".



Y reiteró las consultas que se han hecho a los diferentes estamentos para que den claridad sobre el tema. "Yo me mantengo que, en aras de la verdad, nosotros sí recibimos, y así lo certifica el secretario general del concejo, dentro de los términos dos correos, de los cuales uno cumplía con todas las características e información. El correo tiene toda validez jurídica y probatoria", precisó.



(Además: Lo que se sabe de la evacuación de municipios aguas abajo de Hidroituango)



Para el presidente, es un deber constitucional darle trámite el proyecto. Sin embargo, dice que está a la espera de la decisión de un juez para definir si se pueden avanzar o no. ​"A mí solo me puede decir una autoridad competente, como lo es un juez de tutela, que no se puede (darle trámite), que es extemporáneo", comentó Cañas.

Quien no sienta que tiene las garantías, dentro de lo legal, para no exponer su curul, no asista, pero yo voy a empezar a darle trámite FACEBOOK

TWITTER

En sesión plenaria del pasado viernes, 4 de noviembre, —en la que se supone se debía socializar el proyecto— la coordinadora de ponentes, Lina García (Centro Democrático), dijo que citará a comisión de estudio este martes.



Y frente a la discusión por la legalidad del trámite aseguró: "Quien no sienta que tiene las garantías, dentro de lo legal, para no exponer su curul, no asista, pero yo voy a empezar a darle trámite, porque el reglamento dice que el 30 de noviembre tiene que estar aprobado, si yo no comienzo, qué cara le voy a dar a los estudiantes. Sin un juez me dice que es ilegal, yo paro".



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



En todo caso, será el juez el que determine cuál es el camino a seguir en el concejo y si los corporados y la ciudadanía podrán comenzar a debatir cuáles son las prioridades, en términos presupuestales, para la ciudad en el último año de gobierno de Daniel Quintero.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

Redactor EL TIEMPO Medellín

En Twitter: @sebascarvajal28