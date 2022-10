Una nueva polémica tuvo lugar este semana en el Concejo de Medellín por cuenta del proyecto de acuerdo 107 con el que se busca aprobar el presupuesto general de la ciudad para el último año de gobierno del alcalde Daniel Quintero.



El origen de la discusión se dio por la radicación del documento que discutirán los concejales durante el último periodo de sesiones ordinarias del año que se extenderán hasta el 30 de noviembre.

El pasado lunes, 10 de octubre, una asesora de la secretaría de Hacienda envió el proyecto de acuerdo —de 179 páginas— a la secretaria de la Secretaría General del Concejo de Medellín con la intención de radicarlo.



Sin embargo, un día después, la concejala del Centro Democrático, Leticia Orrego, denunció que el trámite se había hecho de forma irregular.



"Está violando el artículo 62 del decreto 006 de 1998, el cual establece que el proyecto de acuerdo del presupuesto se debe presentar los 10 primeros días de las sesiones ordinarias", aseguró la corporada a través de un video.



Para Orrego, la radicación omitió el reglamento interno del Concejo que estipula que los proyecto de acuerdo se deben presentar de forma personal ante el despacho. "El alcalde Quintero pretende adoptar el presupuesto para el 2023 a través de un decreto municipal", puntualizó.

La radicación personal

Al día siguiente, el 11 de octubre, el secretario de Hacienda, Óscar Hurtado, presentó una constancia ante el secretario de la corporación, Conrado Torres.



En el documento deja claro que la radicación, vía correo electrónico, es suficiente porque se realizó a través de los "canales institucionales autorizados para el envío y recepción de mensajes de datos entre ambas dependencias".



De igual manara, el secretario aclaró en la constancia que "la radicación en versión impresa dada el día de hoy (11 de octubre) del proyecto de acuerdo no constituye una nueva radicación y por el contrario se hace acompañados de la certificación de recibo por correo electrónico el día 10 de octubre".



Pero la aclaración de Hurtado no satisfizo a la concejala Orrego. La corporada aseguró que el proyecto fue radicado de forma extemporánea, por lo que "le pedí al presidente Lucas Cañas que someta a votación si se va a tramitar o no dicho proyecto de acuerdo".

El concepto de la Personería

Esa posición la comparte el concejal del Centro Democrático Alfredo Ramos, quien manifestó que: "No puede aceptarse ese proyecto. Pedimos a la presidencia que se rechace o de lo contrario estaríamos cometiendo una irregularidad".



En medio de la discusión, el alcalde Quintero respondió a las denuncias de los concejales en medio de una rueda de prensa este jueves, 13 de octubre.



"Eso no tiene problema, se envió por correo. Hay que desmaterializar el papeleo, estamos en ese plan. Una cosa que se envía por correo es lo mismo que se envía personalmente", replicó el mandatario.



Por su parte, la Personería Distrital de Medellín, en cabeza de William Vivas, emitió un concepto en el que afirma que es "jurídicamente viable" darle trámite al proyecto de acuerdo por que se establece el presupuesto general de la ciudad para 2023.



"Por conducto de la secretaría de Hacienda, aún no habiéndose presentado directamente desde el correo del Secretario de Hacienda, sí se realizó desde un correo institucional adscrito a esa dependencia, en uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones", se lee el documento enviado a la corporación.



MEDELLÍN