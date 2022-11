En el concejo de Medellín todavía no se destraba la discusión del presupuesto para la el último año de gobierno del alcalde Daniel Quintero. A principios de octubre, la administración municipal radicó el proyecto de acuerdo, hecho que para algunos concejales, tendría algunas irregularidades en el trámite.



Desde entonces, se ha recurrido a diferentes estancias para que emitan conceptos que permitan dar luces a los coporados sobre si se debe tramitar o no. Incluso, hasta un juez de la República tuvo en su manos un tutela que fue negada por improcedente y con la que se buscaba solucionar el tema.

El centro de la discusión está en que una contratista de la secretaría de Hacienda envió el proyecto, a través de correo electrónico, el pasado 10 de octubre, a la secretaría del concejo para su radicación.



Sin embargo, para la concejala Leticia Orrego (Centro Democrático), quien fue la primera en advertir de la situación, debía ser el propio secretario Óscar Hurtado, como delegado del alcalde, el que hiciera el trámite de forma presencial. Otros sectores han manifestado que los medios electrónicos son válidos para este tipo de casos y que, al fin y al cabo, la contratista depende del secretario.



Diferentes entidades han emitido conceptos en torno al caso en diferentes sentidos. Para la Personería se debe dar trámite porque fue un mecanismo válido de radicación, mientras que, para el grupo de abogadas del concejo, hay irregularidades que podrían viciar el trámite.



En todo caso, desde hace tres semanas, la concejala Lina García (Centro Democrático), coordinadora de ponentes, ha adelantado comisiones de estudio con el fin de evaluar del proyecto. Y para este lunes, 28 de de noviembre estaba citado el primer debate en sesión conjunta entre las comisiones segunda y primera.

¿Qué pasó en el primer debate?

Lucas Cañas, concejal por el partido Conservador y presidentel del Concejo de Medellín. Foto: Concejo de Medellín

Al momento de verificar la asistencia, la secretaria de la corporación certificó que en la comisión segunda había quorum para deliberar y decidir, pero en la primera no había el número requerido para tomar una decisión.



"Que quede claro. En la comisión segunda de presupuesto tenemos cinco concejales asistentes. Tenemos quorum para deliberar y decidir. Y que quede claro que en la comisión primera solo tenemos tres asistentes, solo tenemos quorum para deliberar", anunció el presidente del concejo Lucas Cañas (Conservador), durante el debate.



El corporado Fabio Rivera pidió verificar la situación, ya que con la suma de las dos comisiones habría mayoría para decidir. Y pidió elevar la consulta a nivel nacional para conocer el procedimiento en estos casos.



"Cuando hay concejales que no están haciendo parte de la discusión deberá haber mecanismo jurídicos de si se recompone o no el quorum", apuntó y agregó que así el concejo quedaría amarrado para tomar decisiones.



Ante las dudas de algunos concejales y tras aclarar la situación con el reglamento interno de la corporación, se tomó la decisión de deliberar en primer debate, pero no se pudo votar el proyecto de acuerdo.

Posturas a favor y en contra

"Quiero dejar varias constancias. La primera es que la opinión pública y la ciudadanía revise lo que estoy está pasando. Es lamentable, tengo que decirlo, que hoy le estén haciendo el juego a no discutir el proyecto de acuerdo de presupuesto, eso es hacerle daño a la ciudadanía", dijo Cañas, antes de comenzar la discusión.



Por su parte, la coordinadora García, agradeció a los concejales que estaban en el recinto y enumeró las principales necesidades de la ciudad que se atenderían con el presupuesto. "Me genera tristeza que no estemos hoy todos articulados y reunidos por la ciudad", apuntó.



Entre los que no asistieron al debate está el concejal Daniel Duque (Alianza Verde), quien a través de un video manifestó que lo que hizo la administración municipal "no tiene nombre ni antecedentes en la historia política de la ciudad".



Para el corporado, los presidentes de la comisiones primera y segunda y el presidente del concejo hicieron caso omiso a la ley citando al primer debate. Y que, en caso de darle trámite, se podría incurrir en faltas disciplinarias y penales. "Por esta razón he tomado la decisión de no asistir", señaló.



El concejal Alfredo Ramos (Centro Democrático) también explicó su postura a través de redes sociales. "No participaré en ningún debate de un proyecto de acuerdo presentado extemporáneamente por un gobierno que pretende legitimar su incompetencia a través de ilegalidades del presidente del Concejo", escribió.

Alfredo Ramos, concejjal por el Centro Democrático. Foto: Cortesía

¿Qué sigue?

Durante la sesión del lunes, los concejales presentes expusieron sus argumentos para darle o no trámite al proyecto. Y el secretario Hurtado presentó las asignaciones que tendrá el presupuesto en las diferentes secretarias y entes descentralizados para funcionamiento e inversión.



Los presidente de las comisones primera y segunda, Babinton Flórez y Jaime Cuartas, citaron para primer debate el próximo jueves, 1 de diciembre, a las 3 de la tarde. Sin embargo, por ahora, no es claro cuál es el camino a seguir.



Para quienes aseguran que el trámite fue irregular, debe ser el alcalde Quintero el que decrete la repetición del presupuesto de este año para la próxima vigencia y en enero, el concejo deberá discutir las respectivas adiciones.



Según el informe de ponencia de primer debate, el presupuesto para la ciudad en 2023 será de 7,5 billones de pesos, lo que representa un incremento del 15,7 por ciento en comparación con 2022, "debido a los mayores recursos de capital representados en los excendetes de EPM, la inclusión del superávit proyectado, los recursos del crédito, así como incremento de los ingresos corrientes".



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

MEDELLÍN

ESCRÍBANOS: SEBBOL@ELTIEMPO.COM