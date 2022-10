En la mañana de este sábado 1 de octubre, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, instaló el último periodo de sesiones ordinarias del año en el Concejo de Medellín, que irán hasta el próximo 30 de noviembre.



La jornada estuvo rodeada de señalamientos y acusaciones entre el mandatario distrital y la bancada de oposición del Centro Democrático. Pero también, hubo discusiones subidas de tono entre los mismos corporados por la conducta del presidente del Concejo, el conservador Lucas Cañas.

El ambiente estaba tenso incluso antes de iniciar. El jueves pasado, la comisión primera, en un debate de siete horas, hundió por cuarta vez el proyecto de acuerdo que buscaba vender la participación de EPM en UNE e Inversiones Telco.



Desde ese día, tanto Quintero como algunos concejales, entre ellos los opositores al proyecto Sebastián López y Daniel Duque, han publicado trinos en sus cuentas de Twitter en los que repaldan sus posturas y desmienten a sus contrarios, en un debate que ya ajustó un año de discusión.

'Seguiré presentando esto'

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, durante la instalación de sesiones ordinarias de octubre y noviembre. Foto: Concejo de Medellín

Ante ese panorama, Quintero llegó pasadas las 10 de la mañana al recinto de la corporación para instalar las sesiones. Minutos antes había participado de un encuentro con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, el gobernador Aníbal Gavria y otros funcionarios, en el que se abordó la ampliación del aeropuerto José María Córdova y el traslado del Olaya Herrera. Precisamente, por ahí empezó su discurso.



"Algunos concejales decidieron votar de forma negativa el proyecto que buscaba trasladar el aeropuerto (...) Lamentablemente, en su momento, este Concejo tomó una decisión que consideramos irracional: cerrarle la puerta al Olaya Herrera para que se convirtiera en empresa industrial y comercial del Estado. Por eso, ese proyecto debe ser presentado nuevamente en el Concejo", anunció Quintero.



Pero luego el mandatario se enfocó en la venta de UNE e hizo un recuento de por qué se debía vender la participación en la compañía de telecomunicaciones.



"En el último minuto, sale un concejal y dice 'yo escuché que el alcalde va a hacer una descapitalización por un billón de pesos'. Eso se aprueba en el concejo de la ciudad. ¿Qué es lo que esconden? ¿Qué pasa? ¿Por qué engañan?", cuestionó el mandatario.



Después continuó explicando el proceso de venta que se debe completar antes del 31 de agosto de 2024. "No dejen vencer la cláusula (de protección del patrimonio público), dejarla vencer es tumbar a Medellín (...)". Y concluyó con un último anuncio: "Yo voy a seguir presentando esto (el proyecto de acuerdo), incluso hasta el 31 de diciembre".

Las preguntas de la oposición

Intervención del concejal Alfredo Ramos del Centro Democrático. Foto: Concejo de Medellín

En representación del Centro Democrático, el concejal Alfredo Ramos ejerció el derecho a la réplica por parte de la oposición.



No pasó ni un minuto cuando el corporado recibió abucheos por parte del público, pero aún así continuó: "Hoy le voy a hacer, en nombre de Medellín, siete preguntas a Daniel Quintero: ¿Cómo incrementó su patrimonio personal, entre 2019 y 2020, en 570 millones de pesos, a pesar de tener ingresos por 318 millones de pesos?, ¿Cómo paga por su vivienda?, ¿Durante la pandemia, cuando toda la ciudad estuvo encerrada, fue a fiestas a la casa de un exconcejal de la ciudad?".



Los silvidos y gritos continuaron y el presidente Cañas intervino: "La política tiene que ser con altura, meterse en el plano de lo personal también está mal". El público lo aplaudió y añadió "Este es el escenario del respeto, calmémonos y continuemos".



Ramos siguió con sus preguntas: "Le queremos preguntar ¿por qué se ocultaron donaciones, durante la campañana, del representante legal de la Corporación Colombia Avanza que ha recibido 34.160 millones de pesos en contratos directos?, ¿Por qué terminó en Miamia, durante dos días, después de pedir viáticos con recursos públicos para un viaje a Barcelona?, ¿Cuántos han sido los gastos de su despacho por fondos comunes que se han ido a comidas y bebidad alcohólicas como gastos personales?".



El último cuestionamientó fue el que más ruido ocasionó: "¿Qué se siente ser el alcalde más odiado de la historia de Medellín?", dijo Ramos. Desde el público gritaron "¡Fuera, fuera, fuera!" y Cañas intervino: "Escuchémoslo y que luego sigan las arengas".

En ese momento, el presidente y el vicepresidente primero, Julio González, también concejal del Centro Democrático, tuvieron una discusión que se alcanzó a escuchar a través del sonido del recinto. "Él está atacando el plano de lo personal", le respondió Cañas, molesto, a González que pidió garantías.



Po su parte, Ramos continuó cons dos preguntas adicionales. "¿Qué se siente no poder salir a la calle por temor a ser chiflado y a que le griten 'fuera Quintero'?, por último, ¿qué se siente usar recursos públicos para atemorizar contratistas y comprar bodegas?", señaló el concejal.



"No nos vamos a quedar callados frente a la corrupción de esta administración, no nos intimidan arengas falsas", agregó Ramos, quien tras el debate publicó en su cuenta de Twitter una captura de pantalla en la que se ve cómo se habría pedido a contratistas que asistieran a la instalación.

Todo es falso en el gobierno Quintero: hasta los insultos de las barras son obligados pic.twitter.com/dtdM9Ptt5f — Alfredo Ramos (@AlfredoRamosM) October 1, 2022

"Yo doy garantías, siempre la he respetado (a la oposición)", expresó Cañas en el micrófono cuando el concejal López se paró de su asiento para pedirle orden. "Pido respeto, siempre los he respetado", añadió el presidente, que le volvió a dar la palabra a Ramos.



-Gracias, concejal, con todo gusto cuando usted tenga la palabra dice lo que usted quiera y a mí no me dice qué hablo o qué dejo de hablar, dijo Ramos.



-Yo no asumo nada como personal, adelante, respondió Cañas.



-Entonces no me diga qué debo decir en mi discurso de la oposición.



Al final, Ramos afirmó que seguirán denunciando la corrupción porque "Medellín necesita saber cómo se destinan sus recursos públicos y por qué se están llegando a bolsillos del alcalde y de sus secretarios, a pesar del silencio de los órganos de control".



"Ojalá algún día nos respondan esas siete preguntas", concluyó.

¿Qué dijeron los demás concejales?

Lucas Cañas, concejal por el partido Conservador y presidentel del Concejo de Medellín. Foto: Concejo de Medellín

Posteriormente, el propio Cañas dio su discursos en medio de la acalorada sesión y criticó el papel de la bancada de oposición en el Concejo. Incluso, salió en defensa de alcalde Quintero.



"Hay sectores que quieren dividir irremediablemente a la ciudad, quieren recuperar el poder al costo que sea, están dispuestos a dañar el buen nombre de las personas, quieren aniquilar al contrario como de lugar y su plataforma de campaña es el odio al alcade de Medellín", aseguró el político conservador.



Una vez finalizado su discurso, se decretó un receso de 10 minutos y el alcalde Quintero se retiró del recinto.



Algunos concejales, entre ellos, Dora Saldarriaga (Estamos Listas), Simón Pérez (Todos Juntos), Babinton Flórez (Conservador), Juan Ramón Jiménez (Conservador) Y Daniel Duque (Alianza Verde), levantaron un cartel en el que se lee: "Urgente declarar emergencia por crisis climática".

En la instalación del último periodo de sesiones del @ConcejoMedellin le entregamos este mensaje a @QuinteroCalle: urge declarar la emergencia por crisis climática. ⛈️ ¡La situación de la ciudad no da más espera! Las familias y sus viviendas requieren atención urgente y adecuada. pic.twitter.com/k0Ydu8LZ4F — Dora Saldarriaga (@dorasaldarriaga) October 1, 2022

Y tras discutir algunas proposiciones, el concejal Duque dio su propia réplica a Quintero. "Es lamentable que no se quede durante toda la sesión para que escuche lo que todo el Concejo tiene para decir", manifestó.



El corporado crítico algunos de los puntos en los que considera la administración distrirtal no ha puesto suficiente atención crisis climática, gestión del riesgo, apuesta por la paz y la cultura ciudadana, libertad de expresión, desplazamiento humano, inclusión y mujeres.



Después llegaron intervenciones de algunos concejales del Centro Democrático, quienes expresaron su malestar por lo sucedio durante la réplica. Incluso, el cabildante Luis Bernardo Vélez, quien en su momento respaldó a Quintero, denunció que en el Concejo "no tenemos garantías democráticas".



Al final, al presidente Cañas le tocó salir a pedir perdón: "Cometí un error, lo acepto y lo asumo. A la bancada del Centro Democrático le pido excusas".



