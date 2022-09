Por cuarta vez en el último año, el concejo de Medellín discutirá la venta de acciones de EPM en UNE e Inversiones Telco. Esa corporación ya rechazó el proyecto de acuerdo en tres oportunidades, la última en agosto pasado durante el primer debate.



Sin embargo, la administración de Daniel Quintero recibió un importante espaldarazo a la propuesta luego de que el expresidente Álvaro Uribe manifestó estar a favor de la enajenación de acciones.

El 29 de agosto, el expresidente Uribe publicó en su cuenta de Twitter 10 puntos en los que explicó su postura y señaló que el proceso "se debe empezar con la autorización del concejo".



Precisamente, los concejales del Centro Democrático, junto con Daniel Duque (Alianza Verde) y Simón Pérez (Todos Juntos), son quienes se han mostrado más críticos frente al proyecto, debido a su desconfianza con la actual administración y las dudas frente a la destinación de los recursos.



No obstante, parece que está vez la propuesta tendrá luz verde en la sesiones extraordinarias que instaló hoy, en el recinto del Concejo, el alcalde (e) Alejandro Arias. El proyecto fue radicado ayer en el Sistema de Información por la administración distrital y consta de siete artículos en los que se incluyó la propuesta del partido de oposición.

El vicepresidente primero, Julio González (izq.), el presidente del concejo, Lucas Cañas (centro) y el alcalde (e) de Medellín, Alejandro Arias (der.) durante la instalación de las sesiones.

La concertación

Este es el proyecto de acuerdo que se redicó el 19 de septiembre en el concejo de Medellín.

"El Centro Democrático, después de tanta discusión y de observar la cláusula confidencial, ha concluido que permanecer en el negocio de UNE es riesgoso para EPM y es mejor enajenar esas acciones", señaló a EL TIEMPO el concejal Sebastián López.



Este diario estableció que el presidente del concejo, Lucas Cañas, y la coordinadora de ponentes, Aura Arcila, se reunieron con los corporados del Centro Democrático para escuchar su condiciones y que se apruebe la enajenación.



"Las presentaron por escrito y concretaron cuáles eran las solicitudes de modificación al proyecto. Como coordinadora de ponentes hablé con el alcalde y la administración y llegó el mensaje de que es aceptado", aseguró la concejal Arcila a EL TIEMPO.

Julio González Villa, concejal de Medellín.

Concejales del Centro Democrático explicaron que fueron varias las condiciones innegociables que presentaron a la bancada de gobierno para aceptar la venta de acciones.



"La primera es que se cree un proyecto estratégico. La segunda es que por ningún motivo haya transferencia al municipio para que que no haya manejo por parte de Quintero Calle. Lo tercero es que debe quedar claro para la ciudad que se cambia un activo por otro activo", afirmó el concejal Julio González del Centro Democrático.



Y agregó: "Lo cuarto es que se debe contratar una auditoria especial para que vigile que los dineros sí sean destinados a ese proyecto, y quinto, que se contrate a universidades de alta acreditación en Medellín para que también vigile".

La nueva crítica al proyecto

Estos son los artículos 6 y 7 que han sucitado, nuevamente, la polémica en el Concejo.

Esa propuesta quedó consignada en el artículo 2 del nuevo proyecto de acuerdo, que ya está en poder de los 21 cabildantes. Pero el mismo concejal González manifestó su preocupación por el artículo 6 y los parágrafos 1 y 2 del artículo 7 porque, según él, van en contravía de lo acordado.



"El artículo 6 desnaturaliza el artículo 2. Ahí hay un manejo indelicado e irresponsable de la Alcaldía quien fue la que erradicó el proyecto. Nosotros exigimos total transparencia para aprobar esta venta tan compleja. Los dos parágrafos del artículo 7 no tienen nada que ver", argumentó González, quien afirmó que bajo esas condiciones no van a aprobar la enajenación.



"Si ese artículo no es retirado, el Centro Democrático no apoyará este proyecto de acuerdo", puntualizó López.



Frente a las nuevas críticas al proyecto de acuerdo, la coordinadora de ponentes aclaró que pedirá una notificación al artículo 6 porque "sí hay una contradicción. Viene del proyecto anterior, fue un error y contradice las condiciones que se pactaron".



Con respecto a los parágrafos 1 y 2 del artículo 7, la concejal Arcila aclaró que se deberán discutir en el trámite.



"Este proyecto autoriza una venta, pero entre las posibilidades que existen es que no se venda. Si no sucede hay que proteger las condiciones actuales de la inversión que tiene EPM", comentó la concejala del partido Liberal.

La otra postura

Daniel Duque, concejal de la Alianza Verde.

Por su parte, el concejal Daniel Duque aseguró que no hizo parte de ninguna concertación y reiteró la postura que ha mantenido en el último año sobre el proyecto.



"Uno de los problemas de fondo es el de la confianza. Cómo garantiza uno que la administración no se va a quedar con ese dinero, cómo garantiza que una vez se apruebe la enajenación de las acciones, la alcaldía no va a endeudar más a la empresa", expresó Duque.



Pero también aseguró que se trata de un tema ideológico. "En este contexto de cuarta revolución industrial es estratégico que el gobierno tenga una capacidad de maniobra y manejo sobre las telecomunicaciones. Es que somos dueños de la mitad de la segunda empresa más grande del sector en el país", manifestó el concejal de la Alianza Verde, quien dijo que estudiará el proyecto aunque inicialmente votaría negativo.



El alcalde (e) de Medellín, Alejandro Arias, expuso durante la instalación de la sesiones la importancia del trámite. "Ese es uno de los propósitos más importantes que tenemos, cuidar el patrimonio público. Lo hacemos con convicción y firmeza, y sabemos que es un buen camino porque no podemos permitir que se pierdan esos recursos, porque estamos muy cortos de tiempo", apuntó Arias, que reemplaza a Quintero mientras regresa de su viaje a Nueva York (EE. UU.).



Se espera que la sesión de socialización, comisión de estudio y el primer y segundo debate se den en los próximos 10 días, antes de que finalicen las sesiones extraordinarias el 30 de septiembre.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

Redactor EL TIEMPO Medellín

En twitter: @sebascarvajal28