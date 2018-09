Concejo analiza plan de EPM para obtener 7 billones por Hidroituango

Para solventar la crisis en Hidroituango, Jorge Londoño De la Cuesta, gerente de EPM, indicó que la empresa requiere aproximadamente 7 billones de pesos, por lo que planteó un esquema 4-2-1, en el que cada dígito es el número de billones de pesos necesarios.



4 billones son los recursos futuros que se dejarán de recibir en los tres años de retraso que tendría la hidroeléctrica; 2 billones son necesarios para poner de nuevo en operación a la central tras la emergencia; y 1 billón de pesos, es el costo necesario para la atención socioeconómica de la contingencia.

La empresa dio a conocer el plan que presentará al concejo de Medellín con el que piensan conseguir estos recursos.



Para los 4 billones de pesos, EPM propuso la desinversión en los activos que tienen en Chile: Aguas Antofagasta, parque Los Cururos y una subestación de energía.



Otra parte vendría de la venta de la participación accionaria de EPM en ISA. “EPM tiene poco más del 10 por ciento de las acciones de ISA, que al precio que está hoy en el mercado, puede valer 1,5 billones de pesos. Una de las razones que consideramos es que si se venden esas acciones, no le pasa nada a ISA”, explicó el gerente de EPM.



Los 2 billones para garantizar la continuidad de Hidroituango saldrían del plan de inversiones en infraestructura que tiene EPM para modernizar redes de energía, acueducto y alcantarillado. "Pensábamos invertir 14 billones, entonces la idea es postergar un poco esa inversión y sacar 2 billones de ese plan", añadió Londoño De la Cuesta.



El billón restante, para la atención a las comunidades, saldrá de un plan interno de reducción de costos y gastos “con ejercicios de mayor productividad y eficiencia”.



“Tenemos la confianza y el optimismo que los concejales entiendan las razones que estamos exponiendo, las cuales son para mantener la salud financiera”, expresó el directivo.

Concejo comenzó socialización

Desde el pasado lunes 3 de septiembre, los concejales socializaron el Proyecto de Acuerdo 150 que le daría el aval a EPM para que realice su plan de desinversión, una etapa que irá hasta el viernes 7.En la primera reunión, hubo malestar entre los corporados pues según EPM, la aprobación necesaria sería para la participación accionaria en ISA, más no en las operaciones que la multilatina tiene en Chile.

“¿Por qué las inversiones en Chile no vienen a la discusión? Recordemos que EPM ha invertido más de 7 billones de pesos en el exterior, altamente riesgosas, y hoy dicen que el concejo no tiene control ni injerencia sobre esas inversiones porque están en el exterior. Eso sí me preocupa, porque esa plata es producto de lo que pagan los medellinenses”, expresó la concejal Maria Paulina Aguinaga.



Por su parte, el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, integrante del grupo de ponentes, manifestó que para poder tomar una decisión óptima “es necesario que EPM entregue toda la información referente al tema en cuestión, pues hoy se manejan diferentes niveles informativos y a los concejales no llega el panorama completo”.



Por eso, incluso, dijo que no asistirá a ninguna de las reuniones hasta que EPM entregue toda la información al respecto, que es la misma que tiene la Junta Directiva.



Otros concejales que tomaron la palabra, expresaron que este debate debe ser amplio y suficiente, teniendo en cuenta las diferentes variables de generación de recursos con los que cuenta EPM y que sea este el momento de analizar su participación en todas las empresas donde tiene acciones.



Por el momento, hay división entre los corporados entre quienes apoyan el plan de EPM y quienes tienes reservas y exigen información más detallada para aprobar o no, el Proyecto de Acuerdo.



MEDELLÍN