Concejales de Medellín proponen alternativas a venta de activos de EPM

En el primer día del estudio del Proyecto de Acuerdo 150, con el que EPM busca aval para enajenar activos y participación accionaria por 7 billones de pesos, varios concejales mostraron su disgusto con las respuestas de la multilatina a las inquietudes planteadas.



Luz María Múnera, María Paulina Aguinaga y Héctor Francisco Preciado fueron los cabildantes que mostraron su desacuerdo tras la sesión del pasado martes 2 de octubre.

La concejal Múnera anunció su ponencia negativa al Proyecto de Acuerdo y reiteró que continuará solicitando retirar el mismo con el único propósito de “salvar a la empresa”.



Por su parte, la concejal Aguinaga afirmó que EPM no suministra la información que es solicitada, por lo que propuso al alcalde de Medellín, mediante una carta, desistir de la venta del 10,1 por ciento de las acciones de la empresa en ISA.



“Es de anotar, que entre 2013 y junio de 2018 la deuda del Grupo EPM se duplicó, pasando de 9,2 billones a 18,5 billones de pesos (...) y precisamente en este periodo se hicieron grandes inversiones en el exterior, que en su mayoría son un fracaso”, expresó la concejal.

Por ende, planteó que en lugar de vender ISA se analice enajenar DECA II, grupo de distribución de energía que tiene EPM en Guatemala, teniendo en cuenta que por su venta se recibiría un valor similar al de ISA.



“La inversión en ISA ya se ha recuperado con creces, al contrario de la de DECA II, que, según información suministrada por EPM, la inversión allí solo se estaría recuperando en el año 2044”, dijo Aguinaga.

"Hemos recibido 258, entre requerimientos de información y derechos de petición, sobre el #ProyectoItuango. Se han respondido hasta el momento 207 y continuaremos haciéndolo" Jorge Tabares. Vicepresidente Financiero EPM durante sesión en @ConcejoMedellin pic.twitter.com/ZZGieK4LjJ — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) 2 de octubre de 2018

De otro lado, el gerente de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, manifestó que el proceso de enajenación de acciones tomaría cerca de seis meses, a diferencia, por ejemplo, de las de UNE, que se llevarían más de un año.



“La situación de liquidez de EPM requiere de la venta de acciones en ISA e inversiones en Chile”, aseguró el directivo.



Precisamente, ante la premura de la multilatina por obtener dichos y la argumentación jurídica en la que aseguran no necesitar el aval del concejo para vender los activos en el exterior, los corporados le indicaron a EPM que sería más rápido vender activos en el exterior, por lo que el Proyecto de Acuerdo no sería necesario.



"Teniendo en cuenta que EPM ha afirmado que la venta de las inversiones en el exterior no requieren de la autorización del Concejo municipal; aunque en mi caso

particular no comparto dicho concepto, el proceso de venta de las inversiones

en el exterior sería más rápido que la venta de las acciones en ISA", expresó la concejal Aguinaga.



MEDELLÍN