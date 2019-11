Estamos Listas, movimiento de mujeres que entró al Concejo de Medellín

Después de que el NO se impusiera en las votaciones del plebiscito por la paz, en octubre de 2017, un grupo de mujeres contrariadas por el resultado presintió que esa derrota podría ser el detonante para gestar un movimiento político femenino que trascendiera ese momento infausto.

Es así como transcurridos dos años, uno de los fenómenos políticos más llamativos de las pasadas elecciones fue la iniciativa de 2.039 mujeres que bajo la digresión del lema de los muchachos escultistas, Estamos Listas, obtuvo una curul en el concejo de Medellín con 28.078 votos.



Dora Cecilia Saldarriaga es la nueva concejala en representación, no solo del colectivo creado, sino también desde ahora de una agenda feminista en la que proponen una ciudad para todos y todas pensada desde las mujeres.



La desesperanza, luego de esas votaciones, fue grande por cuanto no entendían como la respuesta fue no cuando se trataba del primer proceso de paz que tenía una subcomisión de género, que tenía acciones afirmativas de género, que hablaba de paridad política.



“Es decir, el proceso reconocía a la mujer como una víctima particular y, aun así, la respuesta fue no”, dice Dora Cecilia, recordando la decepción que les dejó el plebiscito.



Entonces, comenzaron a rondarles varias preguntas -que se convertirían en inconformidades- por ejemplo: ¿La cuota de género en los partidos es efectiva? ¿Quiénes son las mujeres que llegan a puestos públicos? ¿Y por qué muchas de ellas ni siquiera trabajan por temas de género?

¡Medellín, Estamos Listas!

Colombia, un nuevo tiempo comienza y al pasado no volvemos. Sabemos que este es un camino difícil, pero por eso somos muchas. ¡Por eso estamos juntas! #EstamosListas pic.twitter.com/sRvgq9BBNu — Estamos Listas (@Estamos_Listas) October 28, 2019

Para el medio Razón Pública, que se dedica al análisis de la coyuntura y el pensamiento prospectivo desde la academia y el periodismo, el movimiento político Estamos Listas innovó en varios frentes: la financiación cooperativa y solidaria de su campaña y en la toma de decisiones democráticas para conformar la lista.



Recuerda, además, Razón Pública cómo hace ya varias décadas el Movimiento Mujeres 2000 intentó conformar uno con algunos triunfos en Cundinamarca y Tolima, pero nunca alcanzó un respaldo electoral tan numeroso como el de Estamos Listas.



“Todos los candidatos de Estamos Listas eran desconocidos, invitamos a seis hombres. Nunca hicimos campaña con caras de candidatos, fue una campaña descentralizada. Solo la imagen de la búha (logo del movimiento) logró los 28.078 votos, esa es la recompensa de un trabajo bien hecho”, dice Isabel Pérez, geógrafa y quien también fue candidata por el movimiento.



Saldarriaga, la concejala electa nació en el corregimiento de Santa Elena, es abogada de la Universidad de Antioquia, magíster en derechos humanos de la Universidad Externado y con especializaciones en estudios urbanos, de Eafit, y de responsabilidad civil y del Estado, de la Universidad Autónoma Latinoamericana (Unaula) donde, además es profesora.

Igualmente, creó en esa institución el Observatorio de Género; dirige, además, el semillero de investigación en derechos humanos de la mujer y es una reconocida defensora de ellas y de los temas de género.

El aprendizaje

Aunque Estamos Listas estaba totalmente formado y consolidado cuando apareció Nosotras Ahora, un proyecto del Extituto de Política Abierta que busca capacitar a las mujeres en temas políticos y apoyarlas en sus candidaturas, ellas acudieron a dicho programa y complementaron su formación.



Si bien es cierto que Nosotras Ahora, como red de lideresas sociales y políticas de diferentes movimientos, colectivos y partidos políticos, que buscan llegar a espacios de gobierno y representación mediante el voto popular, ayuda a construir agendas para aquellas que lleguen a cargos de toma de decisión, las estrategias y metodología de trabajo de Estamos Lista fueron establecidas como un trabajo particular entre las mujeres del movimiento.



Sin embargo, les preocupó que en la pasada campaña muchas otras mujeres candidatas de otros partidos ni siquiera sabían qué querían lograr con su candidatura o por qué estaban postuladas.

Saldarriaga piensa que esto es responsabilidad de los partidos a los que llegan mujeres que nunca han participado en la política, y a las que no se les capacita ni se les informa correctamente.Para evitar esa clase de tropiezos fue que acudieron y encontraron en el Extituto y en uno de sus programas, Nosotras Ahora, un aprendizaje necesario.

La mujer en la política

“A pesar del triunfo de Estamos Listas, la participación de la mujer en política sigue intacta, porque los partidos políticos no necesariamente les dan los primeros puestos en las listas. Muy pocas listas, o ninguna, al Concejo tenían a una mujer como primera, y eso ya marca una cierta discriminación, o por lo menos, una oportunidad menos para las mujeres”, opina Carlos Builes, director de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana.



Para Pérez, muchas mujeres no votan por otras mujeres porque nunca las han visto gobernar, pero no las han visto gobernar porque no han votado por ellas. “Es un círculo dañino, que se supera dando espacios de poder a las mujeres”. En el Concejo de Medellín, las mujeres ocupan las mismas cinco curules del mandato pasado.

La agenda

Las propuestas de Estamos Listas comprenden, entre otras, el Sistema Municipal del Cuidado, que será una forma de control de la economía de este oficio.



“¿Quiénes cuidan? En su mayoría las mujeres. ¿A quiénes cuidan? a niños, ancianos y enfermos. ¿Les pagan bien? No. Aun así, estas mujeres dedican todo su día a cuidar. Es por eso que es bastante alta la tasa de pobreza femenina”, explica Saldarriaga.



Igualmente, incluyen el control político con perspectiva de género, lo que significa que todos los debates tendrán un enfoque en la mujer.



La violencia contra ella sigue siendo grave con más de 61.000 medidas de protección vigentes a la fecha, 1.500 exámenes sexológicos por violencia sexual y 41 feminicidios solo este año.



La promoción de una educación no sexista está también en la agenda del movimiento, así como la seguridad y el ambiente.



Tienen también propuestas para la mujer rural o campesina con la implementación de un sistema de agricultura sostenible que cierre brechas porque los campesinos, sobre todo las mujeres, tendrían una fuente fija de ingresos.

Con respecto al derecho al descanso, una de las razones para la predilección a la hora de contratar es que los hombres tienen más tiempo para trabajar.



Esto se debe a que las mismas tradiciones culturales y los roles de género le han impuesto a la mujer más cargas.



“Yo que vengo de la academia sé que muchas chicas dejan de estudiar porque quedan en embarazo y no tienen quién les cuide a los niños, esto aumenta la feminización de la pobreza. El Estado debe encargarse de parte de ese cuidado para que las mujeres tengan otras posibilidades”, afirma.



Todavía quedan muchas tareas pendientes por la mujer, pero el triunfo de Estamos Listas es un precedente importante.



Para Builes es un símbolo de que un grupo de mujeres concretas quiere hacer política pública en favor de la inclusión e integración de las mujeres.



“Y eso es un símbolo que puede dar a entender a muchas jóvenes que sí es posible participar en lo público, y que este no es exclusivo de los hombres”.



MANUELA ESPINAL SOLANO

Para EL TIEMPO

Medellín