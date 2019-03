Alejandro Guerra pierde investidura en primera instancia

Si bien el lema del concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra es Cero Corrupción, este corporado, que lleva 12 años seguidos en su curul, podría ser el primero en el país en recibir la pérdida definitiva de su investidura, que es el castigo más fuerte que puede recibir un servidor público pues lo inhabilita de por vida para cargos de elección popular.Este viernes 29 de marzo, el Tribunal Administrativo de Antioquia informó un fallo en primera instancia en contra del concejal Guerra decretando la pérdida de su investidura. Esto tras la denuncia del abogado Jorge Hugo Elejalde.

De acuerdo con dicha demanda, el cabildante incurrió en dos fallas en los periodos 2012-2015 y 2016-2019.



La primera tiene que ver con una supuesta violación de las normas de financiamiento de la campaña que realizó en 2015 para ser reelegido como concejal.



La segunda acción que acogió el Tribunal tuvo que ver con la aprobación, por parte de Guerra, de una exoneración tributaria a favor de los evacuados de edificios en riesgo de colapso, el cual habría beneficiado a la hija del concejal, propietaria de un apartamento del edificio Asensi, construido por CDO y que fue vacuado.



Si bien el concejal podrá hacer uso de la apelación, habrá una segunda instancia, que será definitiva, y que definirá el Consejo de Estado en un tiempo no superior a los 2 meses para hacer un pronunciamiento definitivo sobre si habrá o no, la llamada ‘muerte política’ al concejal Guerra.

Este no es el único proceso que enfrenta el corporado. Sobre él, su hermano Andrés, quien es actual candidato a la gobernación de Antioquia, su hermano Federico, quien fue secretario de Productividad de Antioquia, y su media hermana Fanny Patricia Guerra, hay una demanda de acción popular por tener contratos en el Municipio de Medellín.



Por su parte, el cabildante, que lleva más de 20 años de vida política en cargos como diputado de Antioquia y Senador, informó que apelará la decisión y aseguró que probará que no se excedió en los topes publicitarios de campaña.



"Hoy fui notificado de la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia (...) y he conocido el contenido de la sentencia, y estoy en desacuerdo con algunas de las decisiones que allí se tomaron. Voy a interponer oportunamente el recurso de apelación para que sea resuelto por el Consejo de Estado", informó Guerra.



De igual forma, expresó que el demandante planteó 12 cargos por los cuales pretendía que se decretara la pérdida de investidura, de los cuales solo prosperaron dos, lo que para él indica que no se trata de una demanda sólida.

Sobre la financiación de su campaña, la defensa de Guerra aseguró que una supuesta donación que excedió los topes permitidos nunca existió, lo que se probó con varios documentos.



Con respecto al segundo cargo, Guerra aseguró que "los magistrados que avalaron dicho cargo señalaron que existía un conflicto de intereses porque otros concejales se declararon impedidos por temas similares durante la discusión del estatuto tributario, mientras yo decidí no hacerlo. Esa decisión también es equivocada porque no existe un conflicto de intereses cuando la actuación pública que se evalúa haya estado orientada al logro del bien común, y resultó probado que desde hace varios años he sido defensor de las miles de víctimas de la estafa inmobiliaria de Medellín".



