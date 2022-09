Mientras en el Concejo de Medellín se avanzaba en la socialización del Proyecto de Acuerdo 101 Por medio del cual se autoriza a Alcalde de Medellín para comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales, la discusión se desvió por un rifirrafe entre dos corporados.



Se trató de los concejales Julio Enrique González Villa, miembro del partido Centro Democrático y Dora Cecilia Saldarriaga, del movimiento Estamos Listas, quien en plenaria pidió la presencia de los trabajadores de UNE durante la discusión del proyecto que busca la enajenación de las acciones que EPM tiene en la empresa de comunicaciones. La propuesta no cayó bien en González Villa quien la calificó de “populista”.

"Deje de pedir público para que aplaudan como cuando trajeron a toda esta gente por las becas 'trans'. No hagan circo, no hagan circo, convénzanos con argumentos. Imagínese cuando vengan esas barras compradas, porque tienen un interés, lo que va a pasar aquí. Si usted trae solamente a los trabajadores de UNE y EPM, ¿qué van a hacer esos trabajadores? Silbar, chiflar a todo aquel que apoye la venta de UNE”, intervino el corporado.



Agregó que se tenía que ser “serios” y que con argumentos se deben convencer a los compañeros y no con “populismo”. También regañó a Lucas Cañas, presidente del Concejo, a quien le dijo que no era capaz de aplicar el reglamento cuando una barra se salía de casillas.



“Usted no se imagina de lo que soy capaz y quiero decirle una cosa: yo sí hago cumplir el reglamento, hago que se respete y escucho todas las voces”, le respondió Cañas.

Ahí no terminó la discusión, ante su derecho a la réplica, la concejala Saldarriaga lo cuestionó cuando a las gradas se llenaron de personas pro vida que la insultaron.



“Sea serio, usted se acomoda mucho con el reglamento, y eso es tan deplorable en un abogado o una abogada muy santanderista, que busque el derecho para acomodarse. Eso da vergüenza. Yo creo que uno tiene que tener criterio. Es muy acomodado, señor Julio. Si pide seriedad, vuélvase también serio. Uno tiene que tener carácter aquí también para decir cuál es su posición y no acomodarse”, le dijo Saldarriaga.



Los ánimos se caldearon hasta el punto de que la concejala del movimiento Estamos Listas decidió retirarse del recinto mientras que la discusión continúo.



Faltando poco para finalizar la sesión González volvió a pedir la palabra, reprochó la salida de su compañera y volvió a arremeter contra ella: “Yo represento un electorado, así como ella representa un electorado. Le de pereza o no le de pereza, le moleste o no le moleste, diré las cosas que debo decir porque esa es mí misión, ser la voz de los que me eligieron. Le reclamo a ella públicamente, que dice ser feminista, porque se refirió a mí como feminista. Si defiende a los trans, ¿eso es ser feminista? Ella defiende a todo el mundo, entonces no es feminista, porque el feminista defiende a las féminas, a la mujer por encima de todo. Ella lo que es es homofóbica, eso es lo que es ella”.

Hoy me retiré del recinto para no tener que escuchar las incoherencias del concejal @juliogonzalezvi, y lo seguiré haciendo las veces que sea necesario. Seguiré representando a las feministas como yo, las que defienden a las personas trans y a todo el mundo. pic.twitter.com/4cBP2wZd7n — Dora Saldarriaga (@dorasaldarriaga) September 28, 2022

El video de la intervención se volvió viral en redes sociales, tanto por quienes se han burlado de las imprecisas del concejal, como quienes lamentan que en el recinto de la democracia se estén dando este tipo de espectáculos.



"Que triste una ciudad que necesita unidad para lograr lo mejor para sus ciudadanos se vea enfrascada en esas discusiones. Para mi el respeto en la diferencia es la clave", escribió un ciudadano en Twitter.

MEDELLÍN