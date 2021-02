'El partido Verde me suspende por hacerle oposición a Quintero'

"El partido Verde acaba de suspenderme por hacerle oposición a Quintero, un sector de mi partido está feliz con las cuotas en la Administración. No podré estar por ahora en el Concejo, seguiré denunciando en redes. Lo hago por ética, por Medellín".



Con esas palabras el concejal de Medellín Daniel Duque, de la Alianza Verde, aseguró que su colectividad lo suspendió durante 60 días, lo cual implica, entre otras cosas, que no podrá participar de las sesiones del cabildo municipal.



En la comunicación que le envió el partido, se le informa que cometió dos faltas del Código de Ética.



La primera es "el incumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en los estatutos y en el Código de Ética por parte de los afiliados" y la segunda es "la transgresión del régimen de bancadas en los términos que establezca la ley".



Según la colectividad, el concejal "está en contra del gobierno del alcalde de Medellín y de la posición adoptada como partido".



El @PartidoVerdeCol acaba de suspenderme por hacerle oposición a Quintero, un sector de mi partido está feliz con las cuotas en la Administración. No podré estar por ahora en el Concejo, seguiré denunciando en redes. Lo hago por ética, por Medellín. pic.twitter.com/ImuMjte0XN — Daniel Duque V. 🌻 (@danielduquev) February 3, 2021

Tras recibir la comunicación, Duque, que es uno de los concejales que más ha cuestionado la administración de Daniel Quintero, dijo que "esto sucede mientras denunciamos que están entregándole Buen Comienzo al clan parapolítico de los Suárez Mira. Además, el Alcalde se ha negado a debatir cualquier tema en el Concejo y no nos cita a sesiones ¿Qué están buscando silenciar? ¡No pararemos!".



Y agregó que con su equipo está investigando "posibles irregularidades en EPM, Fonvalmed, INDER, Ruta N, Jardín Botánico, Metrosalud y Metroparques y el Mova. Estén atentos, Medellín está en peligro. ¡No nos callarán!".



Este pronunciamiento del Duque generó incluso la reacción de Quintero, quien en su cuenta de Twitter cuestionó la decisión de la Alianza Verde.

El Partido Verde se equivoca al silenciar la voz del Concejal Daniel Duque. Sugiero respetuosamente reconsiderar esta decisión. #NoCallenADanielDuque — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 3, 2021

"El partido Verde se equivoca al silenciar la voz del concejal Daniel Duque. Sugiero respetuosamente reconsiderar esta decisión".



Por los lados de los 'verdes' se pronunció el senador Juan Luis Castro, quien resaltó el trabajo de Duque y aseveró que llegarán "hasta las últimas consecuencias para aclarar este asunto. Esta decisión del partido no me representa".



Otro miembro de la Alianza Verde que cuestionó la suspensión de Duque fue la representante a la Cámara Juanita Goebertus, para quien es "normal" que los partidos políticos tengan facciones, pero considera que "silenciar a otros es anti democrático".



"Daniel Duque le ha hecho un control político riguroso al alcalde de Medellín. Apelaremos esta decisión. Esto no es lo que representa el verde", aseveró la representante.



Para la senadora Angélica Lozano, quien es una de los miembros más visibles de la colectividad, "la censura y abuso de poder amplifica el mensaje que quieren callar".



La censura y abuso de poder amplifica el mensaje que quieren callar.



Llevo meses en discusión con directivas verde de Antioquia porque quieren aplastar y amordazar a @danielduquev y @CamiloCalleO líderes inspiradores y admirables del verde hoy salió el orangután con saco leva — Angélica Lozano Correa🏳️‍🌈 (@AngelicaLozanoC) February 3, 2021

Lozano explicó que lleva meses en discusión con las directivas del partido en Antioquia "porque quieren aplastar y amordazar a Daniel Duque y a Camilo Calle, líderes inspiradores y admirables del verde hoy salió el orangután con saco leva".



Desde Compromiso Ciudadano, el movimiento político de Sergio Fajardo, un hombre cercano a la Alianza Verde, también rechazaron la decisión contra Duque, pues consideran que "realiza un rigoroso control político ante los sucesos irregulares de Daniel Quintero".



