Con su quinto metrocable, Medellín sigue conquistando el cielo

Berta no lo podía creer. Desde el aire, observó el recorrido que tiene que hacer dos veces por semana, cuesta arriba, desde Miraflores hasta El Pinal, en el oriente de Medellín.



“Me demoro más de 20 minutos en esa loma que se ve ahí y luego por esas escaleras de allá”, contó emocionada, señalando el recorrido que realiza desde hace más de 10 años. Ese mismo tramo, montada en el metrocable Línea M, le tomó dos minutos y medio.

La comunidad se mostró feliz con el nuevo transporte que les ahorrará tiempos de recorrido. Foto: Esneyder Gutiérrez

“Imagínese lo que me voy a ahorrar”, agregó con una sonrisa mientras abrazaba a su hijo de 8 años, que la acompaña en uno de los trayectos que hacen parte de la operación instructiva de este sistema, el cual comenzó desde el sábado pasado y se extenderá hasta el 23 febrero.



La idea con esto, según Ana Mercedes Lozano, profesional de Gestión Social del Metro, es que antes de comenzar la operación comercial se realice una estrategia pedagógica llamada ‘marcha blanca’, para que la comunidad de la zona se familiarice con el sistema de transporte.“Además de ser una forma de agradecimiento por la espera y el acompañamiento con la obra, la idea es que las personas aprendan a validar el pasaje pues pagando un solo tiquete pueden movilizarse por el cable, el tranvía y en el metro, siempre y cuando sea en menos de 90 minutos”, manifestó la funcionaria.

Indicó que en los primeros cinco días de operación gratuita han movilizado a más de 2.520 personas, las cuales han mostrado un comportamiento ejemplar y expresado su satisfacción por los beneficios que traerá el cable a la zona.



Fabio y Johan son algunos de ellos. Son de una generación diferente. Uno tiene más de 70 años y el otro apenas supera los 12. Pero para ambos fue su primera vez en el metrocable.



“Llevo 40 años viviendo en el Trece de Noviembre y nunca había visto algo así. Va a cambiar la vida del barrio porque vea, para bajar al Centro había que esperar buses y son muchas curvas. Son más de 40 minutos para llegar. A ver cuánto me demoro ahora bajando a Miraflores y luego cogiendo el ‘gusano’ (tranvía)”, dijo el mayor señalando el Centro desde el aire. Por su parte, el adolescente aseguró que utilizará el cable por lo menos tres veces por semana para bajar a entrenar fútbol a Miraflores.

Miraflores es la estación de conexión del cable con el tranvía de Ayacucho Foto: Esneyder Gutiérrez

“Antes me demoraba hasta media hora bajando y me daba pereza subir. Ahora puedo llegar en menos de 10 minutos. Pero casi que no lo inauguran porque ya se estaban como demorando”, dijo el joven.



Tiene razón. Cabe recordar que uno de los muros de contención en la estación de conexión (Miraflores) presentó problemas estructurales lo que desencadenó en un rediseño y un lío jurídico desde finales del 2016. Por lo menos el primero ya fue superado y el cable pudo salir adelante para sumarse a los otros cuatro que ya surcan los cielos paisas.



Y es que en los últimos 14 años y medio, Medellín ha puesto en operación cinco sistemas de transporte masivo que cruzan por el aire zonas de difícil acceso. Este último, aunque en distancia es el más corto de los cables, con 1,5 kilómetros, el ahorro en tiempo es enorme pues, por hora sentido, puede transportar a 2.500 personas. Cada trayecto dura aproximadamente 6 minutos y medio.

Tiene la capacidad de transportar a 2.500 personas hora / sentido en 49 cabinas Foto: Esneyder Gutiérrez

No es todo. Con la puesta en marcha del cable Línea M se completa el sistema del tranvía de Ayacucho que desde su inauguración, en 2016, se concibió que de esta línea se conectaran dos cables para llegar al oriente de la ciudad: a La Sierra (Línea H) y el Trece de Noviembre (Línea M). Además, este metrocable se convirtió en la línea número 11 de todo el Sistema Metro.



Como Berta, Fabio y Johan, son más de 350.000 personas que habitan en las comunas 8 y 9 (Villa Hermosa y Buenos Aires) las que se beneficiarán con Línea M, que cuenta con 49 telecabinas que se mueven por tres estaciones: Miraflores, El Pinal y Trece de Noviembre.



DAVID ALEJANDRO MERCADO PÉREZ

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com@AlejoMercado10