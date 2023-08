Conducir por la vía que lleva al túnel de la Línea y tener que esquivar vehículos fuera de control, quedarse sin frenos y otro tipo de peligros en la vía, sentir lo que es conducir bajo los efectos del alcohol y tratar de mantener el control del vehículo.



Estos fueron algunos de los escenarios que han podido vivenciar varios conductores de transporte público y carga en Medellín durante las jornadas de ‘Juntos protegemos la vida en la vía’ liderada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) realizado del 12 al 28 de julio en varios puntos de la ciudad.



En la capital de Antioquia la meta era capacitar a más de 1.400 conductores de cerca de 95 empresas de la región sobre los peligros en las vías y en prácticas de conducción segura.



Lina María Huari, directora (e) de la ANSV, explicó que la actividad didáctica consta de nueve módulos de trabajo práctico y experiencial, que incluyen el uso de tecnologías de simuladores, con lo que se busca fortalecer la conducción y el comportamiento seguro en la vía, así como la consciencia sobre los principales factores de riesgo en las carreteras de Colombia.



Jornadas de ‘Juntos protegemos la vida en la vía’ liderada por la ANSV Foto: Jaiver Nieto

“No queremos seguir contando más muertos a causa de siniestros viales; el llamado desde la ANSV es a comprender que los siniestros son evitables; por eso, desde la entidad llevamos capacitación específica para cada actor vial, con el apoyo de las autoridades de tránsito y movilidad, las empresas y gremios, porque es un trabajo en equipo”, expresó la directora encargada.



Arnuel Rodríguez lleva más de 37 años manejando por las vías de Antioquia y del país. Él fue uno de los que participó de la jornada y recibió el certificado de asistencia.



A pesar de la experiencia que lleva en el gremio, agradeció la oportunidad de capacitarse y se sorprendió de lo realista de los simuladores en los que participó.



“Comencé a manejar a los 18 años y ya llevo 12 años en la empresa de transporte público. Me sorprendió lo realista de las simulaciones porque nos pusieron situaciones que vivimos en el día a día. Nunca nos había tocado una capacitación con tanta tecnología, hay cositas que uno no sabía a pesar de la experiencia”, contó el transportador.



Así son los módulos



Jornadas de ‘Juntos protegemos la vida en la vía’ liderada por la ANSV Foto: Jaiver Nieto

El primer módulo consiste en la validación de destrezas de los conductores, de allí se pasa al simulador de alta tecnología de situaciones y distracciones reales en varias vías del país.



El tercero consiste en un recordatorio en el uso del cinturón de seguridad, algo que parece evidente, pero que para quienes dictan la charla es algo que no se tiene en cuenta, especialmente los pasajeros.



Este módulo cuenta con un dispositivo que simula un siniestro vial y cómo el cinturón evita que las consecuencias sean peores.



La cuarta parada es un recordatorio sobre las velocidades seguras en las vías, mientras que la quinta es una capacitación y tips para hacerse visible y reducir puntos ciegos, algo fundamental y que puede salvarle la vida tanto a peatones como a ciclistas y motociclistas y así evitar tragedias.



El sexto módulo tiene que ver con técnicas de conducción segura. Allí se indica que entre el 20 y el 30 % de los siniestros viales se dan por fatiga, por lo que se les recomiendo dormir 7 horas, mantenerse hidratado y evitar distracciones como el celular.

Le estamos metiendo mucha tecnología, un conductor puede vivir lo que pasa si se queda sin frenos en una vía nacional FACEBOOK

En el octavo punto les dan una capacitación sobre cómo reaccionar ante un siniestro vial y en el noveno se toca el tema de comportamientos interdependientes en seguridad vial, donde el exceso de confianza por tener experiencia al volante les puede jugar una mala pasada a los conductores.



“Esto no es teoría, es pura práctica que un conductor debe tener, entre manejo de velocidades, interacción con otros actores viales y estar al tanto de los mantenimientos preventivos. Le estamos metiendo mucha tecnología, un conductor puede vivir lo que pasa si se queda sin frenos en una vía nacional. Nuestro interés en frenar la siniestralidad en transporte de carga y pasajeros, ya que consideramos que la interacción vehículo de carga/motociclistas y vehículo de carga/ciclistas debe ser más segura”, agregó la funcionaria.



Las cifras

Jornadas de ‘Juntos protegemos la vida en la vía’ liderada por la ANSV Foto: Jaiver Nieto

Aunque para muchos de los participantes en esta charla se tocaron temas que parecen obvios, para la directora (e) de la ASNV, si estos se cumplieran a cabalidad Antioquia no lideraría el número de fallecidos por accidentes viales a nivel nacional.



Si bien los conductores de transporte no son las principales víctimas, Huari contó que, en lo que va corrido del año, han fallecido en el país 86 transportadores de carga y 44 usuarios de transporte de pasajeros.



La directora lamentó que en 2022 fallecieran más de 8.000 personas en todo el país y que, finalizando el primer semestre de este año, la cifra ya supera los 4.000 de los cuáles, más de 260 son niños, niñas y adolescentes y más del 60% sean motociclistas.



Asimismo, indicó que el 85% de los accidentes de tránsito se presentan por la toma de una mala decisión en la vía, como conducta riesgosa u otro tipo de error humano.



“En Antioquia 519 fallecidos en siniestros viales enero y junio, de los cuales más de 300 son motociclistas. Encontramos también que la tasa de fallecimientos por siniestralidad en Antioquia es casi el doble que la de Medellín (18 vs 9 por cada 100 mil habitantes). Es decir que está el doble de probabilidades de fallecer fuera de Medellín que en la ciudad. Esto tiene que ser un llamado de atención”, agregó Huari.



La directiva agregó que, si bien medidas como estas aportan en uno de los actores viales, no es suficiente, por lo que también hace un llamado a los actores viales a cumplir las normas viales.

Los municipios con más muertes en las vías



Con 128 casos entre enero y mayo, Medellín es la tercera ciudad del país con más fallecidos en las vías, detrás de Bogotá y Cali.



En segundo lugar está Bello, donde este año han fallecido 28 personas, lo que corresponde al 5 por ciento del total. Sin embargo, cabe destacar que, en comparación con el mismo periodo del año pasado hay una reducción del 12 por ciento.



En tercer y cuarto lugar están Turbo e Itagüí, con 17 casos cada uno, y les sigue Barbosa con 13 fallecidos en las vías.



