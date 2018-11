Con sello editorial, Comfama quiere culturizar a la ciudad

Con el fin de enriquecer las conversaciones, Comfama lanzó un nuevo proyecto que busca fomentar la lectura, la cultura, el pensamiento y las artes entre los habitantes de la ciudad.



Y, si la idea de ‘enriquecer las conversaciones’ suena vaga, el escritor Juan Diego Mejía, quien está a cargo de este nuevo emprendimiento de la caja de compensación familiar, explica a qué se refiere con ello: “Nosotros creemos que una forma de buscar nuevos horizontes es haciendo más interesantes las conversaciones. Es decir, que la gente empiece a pensar, a diversificar su conversación. Se puede hablar de arte, literatura, teatro, procesos que vive el país, del contexto mundial”, detalla Mejía.

La nueva empresa fue bautizada con el nombre de Lecturas, un sello editorial que tiene como objetivo, entre otras cosas, robustecer la cultura de la ciudad en tres líneas temáticas principales: pensamiento, educación y vida cotidiana. Mejía argumenta que la naciente editorial no pretende competir con Palabras Rodantes, el proyecto de promoción de lectura entre Comfama y el Metro de Medellín que publica cada mes un título diferente y gratuito para los lectores.



Pero el caso de Lecturas es diferente. El escritor comenta que la génesis del proyecto fueron las múltiples publicaciones que la caja de compensación había hecho a lo largo de los años. Es decir, varias áreas y personas dentro de la institución habían sacado diferentes textos a la luz.

Por eso, la idea no es buscar nuevas plumas que estén despuntando en temas literarios, sino recoger textos valiosos que hablen de la realidad regional y que, por diversas razones, hayan estado ocultos u olvidados por la opinión pública.



“Comenzamos el sello con la colección Pensamiento, lo hicimos con un texto de Nicanor Restrepo Santamaría; pensamos que era un llamado a la esperanza, a creer en esta como un derecho”, explica Mejía.



Para el libro, que fue publicado el pasado 14 de noviembre en una charla entrañable, como la definió el líder del proyecto editorial, se le pidió ayuda a dos pensadores de la ciudad: Alonso Salazar Jaramillo, periodista y exalcalde; y Jorge Giraldo, decano de humanidades de Eafit. Giraldo escribió el prólogo de la obra y Salazar hizo una semblanza sobre la figura del autor. “Nicanor fue una figura importantísima en el empresariado. Él siempre reclamó un sentido de responsabilidad social. Es también un llamado a los empresarios para que miren el contexto en que trabajan”, puntualiza Mejía.

Pero Lecturas no abre las puertas solamente a personajes ilustres o eminentes de la ciudad. El segundo libro que publicará recogerá las memorias de un líder social que vivió tiempos aciagos para la ciudad.



El personaje, que por ser anónimo no es de menor importancia, luchó por los habitantes de los barrios más humildes de la capital paisa e hizo frente a grupos paramilitares y guerrilleros que penetraron las barriadas.



Son ese tipo de textos los que el sello editorial quiere poner en manos de sus lectores. La idea principal, como lo expresó el escritor Mejía, no es publicar a nuevos escritores de narrativa.

Esto se explica de la siguiente manera. En la ciudad han nacido una variedad de editoriales independientes que ya tienen ese nicho. Comfama entendió que buscar nuevos autores sería una competencia para esas editoriales. “A esos proyectos hay que apoyarlos, no hacerles competencia. Es por esa razón que tenemos otro sentido, una visión diferente”, dice Mejía.



A pesar d eso, la editorial tampoco da un ‘No’ a priori a la publicación de un libro. Si se trata de un tema de narrativa o creación, debe ser producto de los talleres literarios que la caja de compensación realiza.

El director del proyecto comenta que Comfama divulgará 21 obras el año entrante. De ellas, 10 serán producto de Lecturas y las restantes serán obra de Palabras Rodantes.

Para Mejía, como escritor y persona que ha dedicado su vida a las letras, la literatura es indispensable para una ciudad como Medellín. Es por esa razón que destaca cualquier esfuerzo que se haga por fomentarla. “La literatura nos une por medio de autores y personajes, nos da esperanza, nos acerca. Eso hace que valga la pena”, comenta.



Miguel Osorio Montoya

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN

@MigoroMontoya