Video: Con multitudinario aplauso empleados le muestran su apoyo al gerente del Metro

En video quedó registrado una tremenda ovación que recibió el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde por parte de los empleados de la empresa cuando el directivo ingresó a las oficinas.



El hecho ocurrió el pasado jueves 30 de noviembre, pero recién se hizo viral días después.

En el video, se observa a Elejalde ingresando a las oficinas de la empresa Metro, ubicadas en Bello, y es recibo por un multitudinario aplauso por parte de los empleados.



"¡Te queremos, gerente, te queremos!", corearon las personas en reiteradas ocasiones.



Visiblemente emocionado, Elejalde se saludó con ellos y les agradeció el gesto de apoyo en un complejo momento.



(Lea también: Piden actuación preventiva de Procuraduría por reunión de junta del Metro de Medellín)

Así fue recibido el gerente del metro por parte de sus empleados. pic.twitter.com/RK4hVtrpGZ — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) December 4, 2023

"No me lo esperaba, son muchas cosas inesperadas esta semana (risas) un agradecimiento de todo corazón. Lo único que les digo es que comencé a sentir un apoyo muy grande, no solo para mí sino también para todo lo que ustedes hacen", dijo el Gerente.



Elejalde agrego indicando que se debe defender el Metro y seguir haciendo las cosas como se vienen haciendo, de manera técnica.



(Lo invitamos a leer: Medellín: 'Fico' pide diálogo con Petro ante la inminente salida del gerente del Metro)

Facebook Twitter Linkedin

Tomás András Elejalde, gerente de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Elejalde podría estar viviendo sus últimos días como gerente del Metro, gracias a una junta extraordinaria citada para este jueves 7 de diciembre por el alcalde (e) Óscar Hurtado.



Según el orden del día establecido, se actualizará el manual de funciones y requisitos, y se designará a una nueva persona en el cargo de gerente general.



Esto ha generado una ola de críticas a la decisión tomada, que ha sido catalogada por el gobernador Aníbal Gaviria como una "toma hostil".



En torno al respaldo a Elejalde también están los exgerentes del Metro, la bancada antioqueña en el Congreso, los gremios del transporte en el país, de arquitectura y hasta entidades internacionales.





"El cambio de Gerente General debe responder a razones objetivas, de acuerdo con los resultados que arroje su gestión y después de llevar a cabo una evaluación con base en modelos objetivos", dice el convenio marco de relaciones suscrito en 2008 entre el Metro, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.



MEDELLÍN