En este fin de semana, se presentó un caso de intolerancia en la ciudad de Medellín, específicamente en el hospital La María, ubicado al noroccidente de la ciudad.

La situación se habría presentado en la madrugada de este sábado, cuando un hombre ingresó al centro de salud con la voluntad de visitar a un paciente que estaba internado allí. Sin embargo, el horario para visitas ya había pasado, por lo que el vigilante se negó a dejarlo pasar.



Ante la negativa, el hombre intentó entrar por la fuerza, hubo un forcejeo y, de repente, sacó del bolsillo de su pantalón lo que parece ser un arma blanca, según se pudo ver en las imágenes de las cámaras de seguridad, compartidas en redes sociales.



Por fortuna, el hecho no pasó a mayores, dado que el vigilante no reaccionó de forma agresiva, sino que se alejó para luego refugiarse en las instalaciones. Entre tanto, otras personas presentes intervinieron y sacaron al hombre del lugar, quien se había retirado la camisa y parecía estar bastante molesto.



Según se informó, las directivas del hospital rechazaron el hecho, dado que no es la primera vez que una situación así, en la que atacan a personal médico, se presenta en esa ciudad.



Por ahora, no se conoce la identidad del sujeto que quiso agredir al guardia de seguridad.

Este sujeto Intento agredir con arma blanca a guarda de seguridad del hospital la maría en castilla anoche. Según información porque no se le permitió visitar a un paciente en horario no permitió para visitas. @PoliciaMedellin @sebaslopezv @seguridadmed pic.twitter.com/p4i7yUbC1T — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) January 21, 2023

