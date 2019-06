'Jota y yo tenemos un amor más allá de lo terrenal': Gineth Fuentes

Poco antes de las 3 de la tarde, en la iglesia San José de Medellín, los dos hijos de Jota Mario Valencia, Simón y María José; su esposa, Gineth Fuentes, y familiares y amigos cercanos se congregaron en torno a las cenizas del presentador, quien falleció el pasado 6 de junio en Cartagena luego de sufrir un accidente cerebrovascular, y le rindieron un sentido homenaje.

En la eucaristía también estuvieron en la ceremonia Laura Acuña, amiga y compañera de Jota Mario en el reconocido programa 'Muy buenos días'; el presentador Carlos Calero y el humorista Crisanto Vargas (Vargas Vil), entre otras personalidades que compartieron pantalla con el considerado, junto con Pacheco y Gloria Valencia de Castaño, uno de los '3 grandes de la televisión colombiana'.



Uno de los hermanos de Jota Mario Valencia leyó unas palabras que recogían los pensamientos de varias de las personas más cercanas al presentador.



"Jota, Jorge Mario, Jota Mario: cuando un amigo se va queda un espacio vacío, que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuántas veces entrevistaste a este gran cantante Alberto Cortez, con el que ahora te encuentras en el cielo", dijo.



Agregó: "Este es el mensaje de tu amada esposa: 'Jota y yo tenemos un amor más allá de lo terrenal, nuestras almas están unidas; éramos, somos uno solo, y yo vivía para hacerlo feliz y él para hacerme feliz; no pasó ni un minuto mientras estuvimos juntos que no fuéramos felices. Él respiraba, respira amor. Era y es generoso, divertido, tenía la palabra precisa en el momento perfecto".

¡El último adiós a Jota Mario! En la iglesia San José, de El poblado, se reunieron familiares y amigos cercanos para las exequias del icónico presentador que murió el pasado 6 de junio. ► https://t.co/aQz54lwWWm pic.twitter.com/4exk745XFF — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 9 de junio de 2019

Y de una de sus amigas, el mensaje fue: "Nunca he conocido a alguien tan seguro del amor por su pareja. Luchó con todo para que estuvieran juntos, siempre supo que eras tu (Gineth Fuentes) y no se equivocó".



El hermano de Jota Mario agregó que para él y para los hijos del presentador, Simón y María José, no era fácil estar ahí. "Cuando le pregunté a Simón qué cualidad destacaba de su papá, dijo 'todo, todo. Me preguntas por una cualidad, todas te digo, no nos faltó nada con él, hubo apoyo, ternura, compromiso".



Y una de sus sobrinas, en representación de los primos Valencia, dijo en el mensaje: "Mi tío fue un líder que enaltecía a los demás (...), era más que mi tío, era como un padre, trataba a sus sobrinos como a sus hijos; admiro su rebeldía sana, ayudando sin juzgar. Todo esto es desconocido para muchos, pero él fue un hombre íntegro".



La ceremonia litúrgica estuvo acompañada de música en vivo.



"Jota Mario, que se te abran las puertas de la eternidad para cuando el Señor te vea te diga : 'muy buenos días' ", dijo monseñor Armando Santamaría Ortiz, quien ofició la misa.



Por su parte, Crisanto Vargas, muy afectado, habló con los medios y dijo que por su condición depresiva, Jota Mario "me invitaba a su casa y no me dejaba caer. Un día me llamaron para decirme que una persona muy especial me había inscrito en un seminario y yo fui. Al terminar el curso, los líderes nos pidieron a los asistentes cerrar los ojos, con el argumento de que cuando los abriéramos, se nos aparecería un ángel. Cuando los abrí, estaba Jota Mario y me dijo que me iba a sanar", contó Vargas.



Y agregó que, por cosas del destino y el trabajo no había vuelto a ver a Jota Mario. "Yo fui muy mal agradecido con él, de verdad, porque siempre pensé que nunca se iba a morir y que iba a tener tiempo para agradecerle, y no", siguió.

Jota, Jorge Mario, Jota Mario: cuando un amigo se va queda un espacio vacío, que no lo puede llenar la llegada de otro amigo FACEBOOK

TWITTER

Jota Mario Valencia nació en la capital antioqueña el 31 de marzo de 1956 y allí vivió hasta los 22 años, cuando viajó a Bogotá para trabajar en la programa Promec.



En su carrera presentó programas como 'Muy buenos días', 'Día a día', 'Los 3 a las 6', 'Telesemana', 'Valores humanos', 'Adán y Eva' y 'Dominguísimo', entre muchos otros.



Jota Mario Valencia sufrió un accidente cerebro vascular el pasado sábado primero de junio en Cartagena, donde pasaba vacaciones, y llegó al Hospital de Bocagrande con un fuerte dolor de cabeza, mareo y sin sentir uno de sus brazos, por lo que fue hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos.



Después de su salida del canal RCN, en septiembre del año pasado, había trascendido que regresaría a hacer un programa de entrevistas los sábados en la noche, y que a planear dicho espacio se había dedicado en el último tiempo.



DAVID ALEJANDRO MERCADO PÉREZ

Redacción EL TIEMPO

Medellín