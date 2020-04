Las cartas de amor en los tiempos del coronavirus

Parafraseando a Eduardo Galeano, los seres humanos no estamos hechos de átomos, sino de historias. Y, aunque este autor no es el artífice da la obra que inspiró esta iniciativa, con esta premisa de que nuestras historias nos hacen más humanos, el equipo de bibliotecas de Comfenalco decidió diseñar y gestionar la iniciativa El amor en los tiempos del coronavirus.Esta busca, con cartas firmadas por seudónimos, que desconocidos intercambien sus reflexiones, pensamientos y mensajes de aliento.

Es así como hasta la fecha se han intercambiado cerca de 120 misivas en las que Amarilla, Apolonia, Azucena, Baltazar, Cardenal Cervantes de Guzmán, Enamorada de la Vida, Niña insegura, Morita unen frases que llevan consigo verbos positivos para enfrentar esta época.



"Eso ha sido de lo más bonito... que nos escriban bajo un seudónimo y que nosotros cuidamos su identidad" narra Bibiana Álvarez, promotora de lectura en la Casa de la lectura infantil, de Comfenalco.



Junto con ella, el equipo de promotores de lectura, se encargan de un nuevo oficio, el de ser carteros. Cada lunes examinan el buzón de entrada del correo que destinaron para esto y comienzan a archivar, a hacer pequeñas correcciones de estilo y analizar el mensaje de cada carta.



Con esto último, antes de enviarlas, los promotores procurar medirle el tono, leer personalidades y desesperanzas para saber cuál es la carta más acertada para el receptor.

Se han intercambiado cerca de 120 misivas en las que Amarilla, Apolonia, Azucena, Baltazar, Cardenal Cervantes de Guzmán unen frases que llevan consigo verbos positivos para enfrentar esta época

Los textos no sobrepasan las dos páginas. Unas son muy poéticas, otras son en prosa y descriptivas de sus experiencias y, otras tantas, se centran en ser motivadoras con mensajes de mucha esperanza.



Para una carta enviada, siempre habrá respuesta, aunque no inmediata. Los escritores de este proyecto no se verán a la espera constante de la que sufría el Coronel al que nadie le escribía, personaje célebre de las historias del característico realismo mágico de Gabo.



Por el contrario, los intercambiadores de palabras recibirán las declaraciones de un escritor anónimo con la misma emoción que sintieron los dos personajes de la novela El amor en los tiempos del cólera, Fermina Daza, la diosa coronada, y Florentino Ariza; cuando este decidió tomar la valentía y entregarle la primera carta, en un sobre azul con su primera declaración.



Y así como el mismo Florentino Ariza anunciaba la llegada de cartas a la oficina de telégrafos con banderas de diversos países, el equipo de promotores de lectura se entusiasma cada vez que una nueva carta llega al buzón.

Los escritores de este proyecto no se verán a la espera constante de la que sufría el Coronel al que nadie le escribía, personaje célebre de las historias del característico realismo mágico de Gabo

"Siempre miramos un poco su ortografía, pero el contenido no lo tocamos. Los promotores de lectura estamos súper emocionados, haciendo de carteros. Eso también nos mantiene muy activos", cuenta con el tono de nueva ilusión la promotora Álvarez, quien lleva más de 9 años en este oficio, el de lo literario.



La iniciativa que alude metafóricamente a la célebre obra del nobel colombiano comenzó a invitar a la creatividad por medio de los clubes de lectura propios de Comfenalco. Sin embargo, con el paso de los días, comenzaron a llegar cartas de nuevos públicos y escritores.



“En un inicio nosotros comenzamos movilizando esta idea solamente por medio de los clubes de lectura de las bibliotecas de Comfenalco. Eso dejó de pasar y ya comenzaron a enviarnos cartas de diferentes instituciones, como desde el Metro de Medellín, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y diferentes universidades de la ciudad”, explica Bibiana Álvarez.

La iniciativa que alude metafóricamente a la célebre obra del nobel colombiano comenzó a invitar a la creatividad por medio de los clubes de lectura propios de Comfenalco

Por el momento, estos escritos epistolares no se quedarán estancados como los amores contrariados de El amor en los tiempos del cólera. Por el contrario, en la época del coronavirus, se archivarán y se buscará hacer memoria de las reflexiones y mensajes tan humanizantes para que, en la posteridad, se tenga un recuerdo de ello.



“Hemos decidimos archivar también las cartas, porque pensamos que esta es una memoria para el futuro que podría convertirse en una publicación, ya sea virtual o física”.



Los escritores -y los no tan escritores, pero que deseen expresar sus pensamientos a través de las palabras- pueden enviar una carta, con un seudónimo, al correo infolocal@comfenalcoantioquia.com.



Bibiana Álvarez termina por resaltar que “hay un cuidado muy especial en lo que escriben. Pero también existe la necesidad de leer al otro”.

Hemos decidimos archivar también las cartas, porque pensamos que esta es una memoria para el futuro que podría convertirse en una publicación

Fragmentos de cartas enviadas

Amarilla: "Acá estoy, escribiéndote con la esperanza que esta mis palabras, te brinden el abrazo deseado. En tiempos como estos, donde todo un mundo cambia, te deseo lo mejor. Con respeto y cariño un alma que mira por la ventana".





Esquilo: "Esta carta es para un amigo(a) que está angustiado (a). Debo decirte que todo pasará; no existen males eternos. Igual que yo te llevo en mi corazón, otras personas también esperan la mejor actitud de tu parte, en espera de un grandioso porvenir".





Ópalo: Puedo escribirte para decirte la persona tan valiosa que eres y todas las posibilidades que tienes en tus manos y en tu mente para salvar un poco a la humanidad del egoísmo, la ambición y la guerra. Por eso, en tu corazón está lo más preciado’.





MARIANA POSADA MORENO

Para EL TIEMPO @mariposada18

MEDELLÍN​