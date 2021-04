Con acto simbólico conmemoraron a 4.000 víctimas del covid en Medellín

Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Noche de solidaridad con las familias de aquellos ciudadanos y ciudadanas que han sufrido la pérdida de sus seres queridos a causa de la pandemia. Las velas formarán en el piso de la calle, el número fatídico de víctimas, y a medida que las personas las van encendiendo, dos violinistas pertenecientes a la Filarmónica de Medellín, interpretaron de manera solemne, la marcha fúnebre. Se busca que esta actividad se convierta en un llamado sensible a no bajar la guardia, a no desfallecer y seguir el camino del cuidado y la autorregulación, pues Medellín está pasando por el tercer pico de la pandemia con una ocupación de UCI cercana al 98 %.