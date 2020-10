Comunidad de Yarumal pide soluciones, tras estar incomunicados

En un video que circula en redes sociales, el hijo del hombre que aún está desaparecido tras la avalancha del fin de semana en Yarumal, Antioquia, solicitó ayuda de las autoridades.



"Quería pedirle una colaboración a los bomberos, al alcalde, para ver si nos colaboran a buscar nuestro papá. En este momento estamos solos, solo con la comunidad que nos está ayudando, para ver si nos puede colaborar. Alcalde usted ayer estuvo por acá hablando de los lecheros y todo, pero el problema mío no has dado como solución, (...) mejor dicho me tenés como solo por acá", dice el joven.



El hecho se presentó el viernes en la cuenca del río San Julián, en el sector La Torre de la vía que conduce al corregimiento de Cedeño. Por su ubicación, el deslizamiento dejó incomunicadas a unas 5.000 personas.

Por ello, otro asunto que aún estaba sin resolver era el de los productores de leche, que desde este lunes han alertado de la necesidad de botarla o regalarla., debido a que no tienen cómo transportarla.



Le puede interesar: Fuertes lluvias causaron emergencias en diez municipios de Antioquia



Maribel Espinal, habitante del corregimiento de Cedeño, señaló que el problema ya ha afectado también el abastecimiento de alimentos, tanto para el corregimiento como para las 11 veredas del vecino municipio, llamado Campamento.



"Tenemos una vía alterna, hoy también es un llamado a Corantioquia. Tenemos una vía alterna que hemos construido con el esfuerzo de la comunidad desde hace 20 años y tenemos un problema de licencias. Creo que ya no es un tema de licencias sinoi de solidaridad humana", dice Espinal.

Entre tanto, la Gobernación de Antioquia señaló este martes que varias dependencias trabajan en el tema, sin dar mayores detalles.



"Este es un evento que está siendo atendido de manera integral por las distintas instancias en gestión de riesgo en el departamento de Antioquia (...) De igual manera también hemos hecho coordinaciones con fuerza pública, para ver de qué manera se puede apoyar la integración que se vio interrumpida entre Yarumal y Campamento", señaló Jorge Ignacio Castaño Giraldo, secretario de Gobierno encargado.



Cabe recordar que el Dapard recomendó no intervenir la zona, pues el terreno aún presenta inestabilidad y se podría presentar una nueva emergencia.



Sin embargo, se había anunciado que el Cuerpo Oficial de Bomberos iba a evaluar la intervención para el proceso de rescate de la persona que está atrapada. Hasta ahora, el organismo de gestión del riesgo no tenía nueva información al respecto.



MEDELLÍN