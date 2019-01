Tras un año de obras en túnel del Toyo, afectados exigen respuestas

Considerada por la gobernación como el "proyecto más importante en la historia del departamento", el túnel del Toyo cumplió un año de iniciar obras y avanza en un 16 por ciento.



Esta obra acercará a Medellín y el Urabá en 4 horas y media aproximadamente gracias a un viaducto de 9,75 kilómetros que será el más extenso del país.

Sin embargo, para hacer realidad este sueño, no solo se debe romper la montaña sino que se deben afectar los predios vecinos al proyecto, quienes también cumplieron un año, no de logros, de incertidumbre y presunto abandono.



En materia social, la gobernación de Antioquia aseguró que han realizado 107 socializaciones con las comunidades en 23 veredas y corregimientos, en las cuales han capacitado a las personas en arqueología preventiva y seguridad vial.



Sin embargo, la reunión que le interesa a la comunidad no se ha dado. Blanca Fernández, vocera de los afectados, cerca de 78 predios en Cañasgordas, indicó que llevan aproximadamente tres meses esperando una reunión entre los constructores del túnel, la interventoría, la Defensoría del Pueblo y la asamblea departamental para resolver la situación.

Otros de los atropellos, según ella, es que los avalúos están muy por debajo de lo que ellos consideran (en algunos casos casi 1.000 pesos por metro cuadrado) y que las cláusulas de las compraventas son “abusivas porque uno tiene que renunciar a demandar al Estado en caso de que no paguen o queden debiendo. Nuestra lucha ha sido infructuosa”.



Tanto ella como los otros afectados pidieron que se conforme una comisión veedora que se movilice hasta la zona para comprobar que las denuncias hechas son reales y que no se están victimizando como los han querido hacer ver.



“Ellos (los del túnel) creen que somos pájaros que apenas sacuden el palo salimos a volar. Estamos frustrados y desilusionados porque ni el gobernador ha querido atendernos (...) Solamente tenemos que irnos sin saber los pagos cómo ni cuándo serán”, puntualizó la vocera.



La obra tiene en total 37,6 km de vías en los que habrá 30 puentes, 18 túneles y 17 km de vías a cielo abierto y está divido en dos tramos: el primero a cargo de la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín y el segundo a cargo del Invías.



