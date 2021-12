El uso de aplicaciones aeroespaciales para obtener alertas tempranas sobre posibles inundaciones súbitas les mereció a Fabián Rolando Suárez, un ingeniero colombiano, y a su socio alemán, Sebastián Lemke, el Galileo Masters 2021.



Este premio es considerado el más importante que se entrega en Europa a empresas que en el mundo sobresalen por el desarrollo de soluciones que alcanzan a través de la utilización de las aplicaciones aeroespaciales y del empleo de la información de navegación satelital Galileo.



El reconocimiento que obtuvieron estos dos expertos partió de su empresa e.Ray y el proyecto ‘Plataforma de control de aguas superficiales’ (Surface Water Monitoring Platform-WAMO).



Suarez nació en Soacha, Cundinamarca; estudio ingeniería mecánica en la Universidad de Los Andes, en Bogotá, y realizó una maestría en Ingeniería mecánica con énfasis en energías renovables, maquinas hidráulicas y administración, en la Universidad Técnica de Darmstadt, Instituto de Mecánica de Fluidos y Aerodinámica, de Alemania. Allí conoció a su socio y amigo, Lemke.



En esta misma universidad nació la compañía e.Ray Europa GmbH, un start-up colombo-alemán creada por Suarez y Lemke y que arrancó como un proceso de investigación de maestría, hasta que se convirtió en una spin-off de la universidad en el 2015. Año en el que iniciaron el desarrollo de la tecnología bajo un programa de incubación y con el que lograron crear un primer prototipo de WAMO.



Al principio se trató de un plan de fabricación de turbinas de río para generación de energía. Sin embargo, al encontrar pocos datos y muchos retos para su desarrollo, con la ayuda de la Agencia Espacial Europea (ESA), el reto se convirtió en hacer mediciones del nivel del agua a través de GPS y navegación satelital.



De esta manera, crearon la solución WAMO. Esta es considera la primera plataforma de evaluación de las aguas superficiales en tiempo real para alertas de inundaciones, pero también proteger ríos y lagunas de la contaminación y el control de las algas, asegurando el sustento de los habitantes de las riberas con soluciones sostenibles, entre otros datos de situaciones que, además, de manera remota podrán ser intervenidos.



El valor diferenciador de esta plataforma es la innovadora aplicación de sensores de navegación satelital GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite) de alta precisión para proporcionar mediciones de nivel de agua y de posición en tiempo real.



“Como colombiano crecí en una familia campesina, sé cuáles son las dificultades que las personas viven en las zonas más aisladas. Por eso, lo que quiero es ayudarles y aportar en la adaptación de los retos que tiene el cambio climático, lo que no se mide no se puede manejar”, aseguró Suarez.



Esta solución no solo ahorra dinero, sino que salva vidas, ya que el potencial global de la innovación está unido a la precisión de las mediciones, la combinación con el control remoto del dispositivo y los avisos directos en tiempo real a través de redes de baja potencia LoRa y varias opciones de comunicación como GSM, LTE, G5 y SpaceX SWARM.



Que, en caso de emergencia, mantiene al menos unas capacidades mínimas de comunicación con los equipos de rescate a través de mensajes de texto y avisos instantáneos de inundación.



Además, para modelar la extensión de las inundaciones en tiempo real, WAMO se integra con observación satelital para proporcionar una posición 3D exacta, precisa y digitalizada de los recursos hídricos.

“Nosotros ganamos en el departamento de Hesse, en Alemania, y así concursamos a nivel europeo por el ganador entre todas las regiones de Europa, siendo seleccionados el pasado 14 de diciembre como los ganadores absolutos del año 2021 elegidos por la Agencia Espacial Europea ESA y la industria espacial europea” aseguró Lemke, cofundador de e.Ray.



El premio, además de la divulgación del proyecto en toda Europa, consiste en un apoyo económico de más de 150 millones de pesos que servirán para crecer la compañía que ahora llegó a Medellín con la idea de ofrecer los servicios.



El objetivo no es vender la plataforma WAMO, sino ofrecer la información que proveen los dispositivos que son de vital importancia para los entes territoriales o los encargados de gestionar el riesgo en las regiones. Con dicha información podrán tomar oportunas y mejores decisiones.



Medellín fue elegida para establecer una nueva sede debido a que la ciudad cuenta con un gran ecosistema de emprendimiento y con compañías públicas como Ruta N. “Aquí la innovación es más común que en el resto del país y como este proyecto es innovador, trabaja la digitalización y está en la misma línea del desarrollo del Valle del Software, que mejor lugar para crecer que Medellín”, manifestó Suárez.

El concurso

El concurso Galileo Masters 2021, que acaba de ganar e.Ray y su plataforma WAMO, se realiza gracias a Galileo, EGNOS y Copérnico, compañías que son el corazón del programa espacial de la Unión Europea y que buscan contribuir a afrontar los retos sociales y económicos más relevantes de la actualidad y con respecto al cambio climático.



Por ello, el Galileo Masters es un concurso mundial que apoya la transformación de los avances tecnológicos, impulsados por la navegación por satélite, en aplicaciones de éxito orientadas a la sociedad. Su red mundial proporciona a los mejores casos un apoyo múltiple y les ayuda a evolucionar tanto tecnológica como comercialmente.



Además del premio Galileo Masters 2021, el colombiano Fabian Suarez fue escogido por el MIT review en el 2018 como uno de los 35 latinoamericanos menores de 35 años más influyentes en tecnología.



