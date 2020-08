Así fueron los primeros vuelos desde el aeropuerto de Rionegro

Katerine Salazar no lo podía creer y viajó en la mañana del martes de Medellín a Pereira, desde el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro.



“Me sentí muy bien. Veo que es una responsabilidad común y la están acatando muy chévere por el cuidado propio y general. Es una tranquilidad y a la vez es un beneficio que tenemos y qué chévere que hayan activado las rutas. La verdad es un beneficio muy grande para nosotros”.



Ella fue de los viajeros que desde esta mañana estuvieron en el terminal aéreo ubicado en el Oriente de Antioquia y que pudieron disfrutar de su reactivación tras cinco meses de cierre por las restricciones que condujo la pandemia del covid-19.



La jornada arrancó cerca de las 8:40 a.m., con el vuelo operado por la aerolínea Easyfly que partió desde el aeropuerto Palonegro, que sirve a la ciudad de Bucaramanga, y que llegó al aeropuerto José María Córdova, a las 9:40 a.m.



Luego partió, alrededor de las 11:40 a.m., un vuelo de Rionegro a Pereira. Juan Carlos López, fue uno de los viajeros en esa ruta: “Debemos retomar nuestra vida, con nuevos cambios, no es igual. Es con nuevas medidas, nuevas capacidades y comportamientos. Yo viajo con mi equipaje, con mis documentos en un sobre y con mi gel de mano para higienizarme, después de hacer este procedimiento me voy a higienizar. También tengo dentro de mi maleta un pequeño dispositivo de alcohol para limpiar mis elementos personales”.



Este piloto de reapertura es con la aerolínea EasyFly, la cual hará un vuelo diario Medellín (Rionegro)-Bucaramanga-Medellín (Rionegro) y Medellín (Rionegro)-Pereira- Medellín (Rionegro) para lo que habrá un estricto control a los viajeros y tripulantes para que sigan los protocolos de bioseguridad.



¡Felicidad! 💚🎉 Acaba de aterrizar en nuestro Aeropuerto, el vuelo de @EasyflyVuelos procedente del aeropuerto de Lebrija (Bucaramanga). Recibimos a los pasajeros con todos los protocolos de bioseguridad. Despegarán nuevos sueños, proyectos y la economía regional. ✈️ pic.twitter.com/iqeQk7E1s3 — José María Córdova (@AeropuertoMDE) August 18, 2020

Felicidad es reencontrarse con su familia. 🥰✈️ Estas son las palabras de Valeria, una de las pasajeras que voló hoy con destino a Pereira desde nuestro Aeropuerto. pic.twitter.com/6MTqvN8NUU — José María Córdova (@AeropuertoMDE) August 18, 2020

En la jornada estuvo el presidente de la República, Iván Duque, quien resaltó esta reactivación de los vuelos y anunció que desde este aeropuerto se van a habilitar seis rutas aéreas más, aunque no precisó cuáles.



“Será con todos los protocolos de bioseguridad, con los protocolos del sistema aeroportuario que estamos viendo, con los protocolos de cuidado, de desinfección, en vuelo, de la tripulación y para proteger al pasajero”, dijo Duque y agregó que se habilitarán 15 rutas desde el aeropuerto El Dorado, así como también en San Andrés, Cartagena, Pereira y Amazonas, aunque tampoco dio grandes detalles.

En @AeropuertoMDE recibimos vuelo @EasyflyVuelos procedente de Bucaramanga, en el que llegaron 19 pasajeros, entre ellos, el Director @AeroCivilCol, Juan Salazar y el Gerente @IATA, Andrés Uribe. Avanzamos en reactivación gradual con responsabilidad y protocolos de bioseguridad. pic.twitter.com/alMJ5q1xd8 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 18, 2020

Así se preparó el aeropuerto

Desde el pasado 1 de julio, el aeropuerto José María Córdova ya contaba con la aprobación de los protocolos de bioseguridad para entrar en funcionamiento. De acuerdo con su gerente, Fredy Adolfo Jaramillo, las medidas son estrictas.



“Ha sido un trabajo de todos, es un trabajo de los municipios, de los alcaldes, un esfuerzo gigante de las secretarías de salud pública de Antioquia, de Medellín, Rionegro, del gobierno Nacional para que día a día empecemos a implementar todos los protocolos que tenemos establecidos, mirando el detalle de dónde se generan aglomeraciones, dónde se generan puntos de contacto que puedan generar un contagio o propagación del covid”, destacó Jaramillo.



Debe haber distancia entre pasajeros y personal del aeropuerto y aerolíneas. Foto: Cortesía Airplan

Antes de ingresar a este terminal aéreo, hay que tener en cuenta que no se va a permitir ningún acompañante con el pasajero. Para esto, se instalaron unos puntos de control a la entrada del aeropuerto en donde se verificará que el pasajero tenga su check in de manera electrónica, luego se le realizará tamizaje por medio de una cámara térmica de alta tecnología y luego se podrá ingresar a las zonas de chequeo con la aerolínea o el counter, pidiendo distanciamiento social y protección o separación entre los empleados de las aerolíneas y los usuarios.



“Después de este proceso, los pasajeros pasarán a los filtros en los que habrá unos equipos de limpieza y desinfección del equipaje de mano por medio de ultrasonido y ultravioleta que nació del Fondo Emprender, luego se pasa al área de las salas de espera y ahí van tener a lo largo y ancho del aeropuerto todos los puntos de desinfección, lavado de manos y en las salas de espera hay distanciamiento en las sillas”, precisó el gerente.



En los sistemas de abordaje también habrá unos protocolos establecidos entre el aeropuerto y las aerolíneas. Finalmente, Jaramillo llamó la atención para seguir practicando el autocuidado y llegar con tiempo suficiente porque “hoy volar, cambió”.



Agregó que se va abrir de manera gradual los locales comerciales que ya tienen aprobados sus protocolos de bioseguridad y que también arrancó el servicio de transporte público que ayudará a acercar a los pasajeros hacia el Oriente antioqueño o al Valle de Aburrá.



Las medidas de bioseguridad se implementan en todo el aeropuerto. Foto: Cortesía Airplan

Hay optimismo

Esta reapertura del aeropuerto José María Córdova generó optimismo en el departamento de Antioquia.



El gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, destacó que: “Estamos muy satisfechos, siempre en la ruta de trabajar de la mano con nuestros alcaldes, de encontrar propósitos comunes y de trabajar intensamente por esos propósitos, de ahí la satisfacción que tenemos hoy y se de este importante paso y sin duda el mensaje que da el presidente de la República viniendo a Antioquia a acompañar esa reapertura de los aeropuertos”.



El mandatario departamental también anunció que los aeropuertos de Carepa, Medellín y El Bagre ya están preparados para “la reactivación gradual y segura”.



De otro lado, el alcalde del municipio de Rionegro, Rodrigo Hernández, destacó que esta reapertura con el piloto, ayudará a reactivar los empleos: “como equipajeros, comerciantes, taxistas, los buses, los de servicios generales, el área comercial del aeropuerto, todo ello que significa que con la gran responsabilidad que nos asiste a nosotros, de proteger la vida y la salud de los antioqueños, también nos asistía la oportunidad de que miles de orientales (habitantes del Oriente antioqueño) pudieran retornar a su lugar de trabajo paulatinamente en la medida en que se va reabriendo este terminal aéreo para el país y para el resto del mundo”.



Hay que recordar que desde el pasado 21 de julio está en marcha un plan piloto en los aeropuertos Palonegro de Lebrija, que sirve a la ciudad de Bucaramanga, y Camilo Daza de Cúcuta en una ruta piloto que ha permitido movilizar, al 14 de agosto, un total de 1.093 pasajeros en 60 vuelos.



De acuerdo con la Presidencia de la República, los aeropuertos inspeccionados desde el pasado 1 de julio y que a la fecha cumplen con lo estipulado en los protocolos de bioseguridad son: Alfonso Bonilla Aragón de Palmira (Cali), Ernesto Cortissoz de Soledad (Barranquilla), Rafael Núñez de Cartagena, Simón Bolívar de Santa Marta, El Edén de Armenia, Matecaña de Pereira, La Nubia de Manizales, José María Córdova de Rionegro, Olaya Herrera de Medellín, Los Garzones de Montería, El Dorado de Bogotá, Antonio Nariño de Chachagüí (Pasto), Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés Isla, Palonegro de Lebrija (Bucaramanga), Camilo Daza de Cúcuta y Vanguardia de Villavicencio.



Recuerde que solo puede entrar el viajero. No se permiten acompañantes. Foto: Cortesía Airplan

Los vuelos con EasyFly

De acuerdo con EasyFly, los tiquetes son desde $155.000 por trayecto en la ruta Medellín (Rionegro) – Bucaramanga – Medellín (Rionegro) y desde $135.000 por trayecto en la ruta Medellín (Rionegro) – Pereira –Medellín (Rionegro) en todos los canales de venta con los que cuenta la aerolínea: callcenter, agencias de viajes, aeropuertos y a través de la página web www.easyfly.com.co.



“Ambas rutas, serán operadas en aviones ATR42 con capacidad para 46 pasajeros, es importante destacar que estas aeronaves son de última generación y cuentan con modernos sistemas que garantizan la renovación del aire durante el vuelo, lo que permite fortalecer aún más los estrictos protocolos de bioseguridad de la aerolínea”, destacó esta compañía en un comunicado.



