Esto es lo que debe saber sobre la reapertura económica en Medellín

Tras el anuncio de la reapertura de varios sectores de la economía en Medellín, son varias las actividades que se podrán hacer desde este martes sin restricción. El que estrenará la medida será el sector gastronómico, que abrirá el lunes 31 de agosto y así irán abriendo los demás.



Lo primero a tener en cuenta es que esta medida implicará la suspensión del 'Pico y cédula' y la reapertura escalonada de restaurantes, gimnasios, iglesias y centros de eventos.



Ello implica que los ciudadanos podrán salir a hacer compras o actividades en el horario que funcionen los establecimientos comerciales, sin restricción de dígito de la cédula y sin haber ningún horario específico en el que se puedan realizar estas actividades, como sí ocurría anteriormente.

Esto excepto el fin de semana, cuando aunque no habrá Pico y cédula, la Alcaldía seguirá aplicando el toque de queda, entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m., los viernes y los sábados. Para esos días y horarios solo se podrán solicitar domicilios, tal y como ha aplicado en los fines de semana con cuarentena estricta.



El 100 por ciento del comercio estará abierto (de acuerdo a la fecha de la reapertura de cada sector), pero seguirá habiendo controles en los aforos. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín, aunque dependerá del tamaño de cada establecimiento, el aforo puede estar entre el 30 o 35 por ciento garantizando el distanciamiento social.



Así, podrá ir libremente a peluquerías, supermercados, ferreterías, almacenes de ropa y zapatos, centros comerciales, bancos, centros estéticos y de depilación, entre otros establecimientos.

Seguimos trabajando de la mano con los sectores. Tuvimos una jornada productiva con representantes de Casinos, Hoteles y Centros Comerciales, hay compromiso de no bajar la guardia y hacer cumplir los protocolos de bioseguridad #TodoVaAEstarBien pic.twitter.com/6CMquKisUM — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) August 25, 2020

¿Se puede viajar?

Tras el aval del Ministerio del Interior, las terminales de transporte de Medellín reactivaron desde este martes 25 de agosto su operación comercial con rigurosos protocolos de bioseguridad, bajo la supervisión de la Superintendencia de Transporte y las entidades de salud nacionales.



Por ahora, hay autorizadas 62 rutas origen destino, dentro de las que se incluyen las 11 del Suroeste antioqueño debido a la cosecha cafetera.



Estos son los municipios a los que puede viajar:

Conoce los municipios habilitados para el Transporte Comercial de pasajeros, desde y hacia Terminales Medellín. #ViajaSeguro pic.twitter.com/CtNFV7Zq28 — Terminales Medellín (@TerminalesMed) August 25, 2020

Medidas que siguen vigentes

Tal y como lo venían haciendo, los centros comerciales de la ciudad, restaurantes, gimnasios, iglesias y centros de eventos tienen que garantizar a los visitantes espacios en zonas comunes para el lavado de manos e insumos para hacerlo.



Además, tanto los trabajadores como los visitantes deben mantenerse a mínimo dos metros de distancia. Tienen el deber de controlar la cantidad de personas que entran a un mismo local, teniendo en cuenta el aforo permitido.



A su vez, no están permitidas las reuniones en las que no se pueda garantizar la distancia mínima entre las personas.



El uso del tapabocas, por su parte, sigue siendo obligatorio, además de la toma de temperatura, por lo que las personas con síntomas gripales o temperaturas altas no podrán ingresar a los sitios.

Las fechas clave

Según quedó establecido en un documento firmado por todos los alcaldes metropolitanos, bautizado 'Pacto por la Reactivación Económica', los primeros establecimientos en abrir serían los restaurantes este 31 de agosto , luego de que el Gobierno Nacional aprobara un piloto.



A su vez, el transporte aéreo nacional iniciará su operación el 1 de septiembre, desde el aeropuerto Enrique Olaya Herrera, y hacia nueve destinos del país. Por su parte, el transporte intermunicipal entró en operación el martes 25 de agosto, con 62 rutas de municipios desde y hacia Medellín.



Durante la primera semana de septiembre el turno sería para los gimnasios. Mientras en la segunda semana, abrirían de forma paralela los teatros al aire libre, las iglesias, los escenarios deportivos, los moteles, Plaza Mayor y el Parque Arví.



Durante la tercera semana comenzaría la reactivación de los cines y teatros, seguido de los casinos y el Parque Norte. Luego, una semana después, el turno sería para los coliseos.



Finalmente, en noviembre, tendría vía libre el Aeroparque Juan Pablo II y las discotecas. El último lugar en abrir sería el centro de espectáculos La Macarena, que tendría luz verde durante la primera semana de diciembre.

¿Qué falta?

Por ahora, tres cosas quedan inconclusas en esta gran reapertura en Medellín. La primera es cuándo retornará la medida del Pico y placa en la ciudad, suspendida por la pandemia y de la cual aún no hay una confirmación oficial.



La segunda se trata de los menores de edad, debido que la Alcaldía de Medellín está a la espera del decreto presidencial para acoger las medidas al respecto. En cuando a los adultos mayores de 60 años, quedó claro que sí pueden salir.



Sucede lo mismo con las actividades en espacio público, que es el tercer aspecto pendiente. Aunque está claro que no se puede consumir licor en bares, falta saber si se puede tomar una cerveza en la calle o comer en un puesto callejero. Al respecto de este tema, la Alcaldía confirmó a EL TIEMPO que sigue a la espera de los lineamientos nacionales.



Lo que queda claro hasta ahora es que las aglomeraciones siguen estando prohibidas y que cada persona debe seguir autoprotegiéndose.



