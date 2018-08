¿Cómo le irá a la consulta anticorrupción en Antioquia?

Por cuarta vez este año, la región se prepara para unos nuevos comicios. En manos de los ciudadanos está si se aprueba o no la consulta anticorrupción, que debe lograr por lo menos 12 millones de votos en el país. Ante este panorama, Antioquia se erige como una zona determinante en los resultados, con un potencial elector de más de 4,7 millones de votantes.

La logística está preparada para la jornada de este domingo. Más de 1.000 policías formarán parte del esquema de seguridad dispuesto por la alcaldía de Medellín para garantizar que la jornada se lleve a cabo con tranquilidad.



Por su parte, la gobernación de Antioquia anunció que en el departamento habrá 1.037 puestos de votación (171 en Medellín) conformados por 12.459 mesas.



Además, contarán con dos Puestos de Mando Unificado (PMU), uno en el Salón Consejo de Gobierno y otro en las instalaciones del Hangar del Programa Aéreo de Salud. Esto, con el fin de facilitar la vigilancia, el control y la seguridad de los votantes.

No solo eso, el Ministerio del Interior habilitará la plataforma Uriel, (Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral), que recibirá las quejas por irregularidades y denuncias sobre el desarrollo de los comicios.



“Solamente hay una modificación y es que el puesto de votación de Plaza Mayor pasa para la plazoleta del edificio EPM. De resto, todo será igual para que la gente vote en el mismo punto en el que votó para las elecciones de presidente y también las parlamentarias”, explicó Andrés Tobón, secretario de Seguridad de Medellín. En dicho puesto, que es el más grande de la ciudad, están habilitadas cerca de 63.000 mujeres para sufragar en 80 mesas de votación.



Si bien, los gestores de la consulta esperan que Antioquia aporte el 10 por ciento de los votos necesarios para pasar el umbral (1’200.000 votos), reconocieron la dificultad que han tenido en el departamento, del que dicen es el ‘corazón del Uribismo’.

“Hay dos situaciones que terminaron influyendo: uno es la dificultad en términos de financiación para promover esta iniciativa, porque sale de los bolsillos de los ciudadanos que estamos fomentando la consulta. Y lo segundo, es que las constantes manifestaciones del Centro Democrático van a terminar influyendo en las personas. Porque antes de la campaña presidencial dijeron que apoyaban la consulta anticorrupción, pero tras ser elegidos, cambiaron de opinión”, opinó Alexánder Rúa, promotor de la consulta en Antioquia.



Sobre la cifra esperada en votos, Rúa reconoció que es una meta demasiado optimista, teniendo en cuenta que en las votaciones de Coalición Colombia y Antioquia Humana, sumaron un millón de votos en la primera vuelta presidencial.

“El retiro del apoyo del ‘Uribismo’ y la falta de recursos para impulsar la consulta podrían afectar la votación. Lo ideal sería sacar entre 1,2 y 1,5 millones de votos, pero ponderando la situación, si logramos entre 800.000 y 1’000.000 sería un buen ejercicio teniendo en cuenta las limitaciones que hemos tenido en Antioquia”, precisó el promotor.



Del otro lado, la representante a la Cámara por Antioquia del Centro Democrático, Margarita Restrepo, aseguró que desde su partido no están haciendo campaña para votar en contra o no votar, pero confía en que la región no apoyará la consulta.



“Los antioqueños no van a salir a votar porque ven en la consulta anticorrupción un ‘foco de corrupción’, pues están jugando con las ansias de los colombianos por tener un gobierno honesto y transparente, presentando una consulta que es más una precampaña de algunas personas a algunos cargos que aspiran”, dijo la congresista.



Añadió, que cinco de los siete puntos planteados en la consulta ya están en proceso legislativo, por lo que no cree que esta consulta no ayudará a disminuir la corrupción y por el contrario, le costará al país 350.000 millones de pesos. Aclaró, además, que el Centro Democrático dio total libertad a sus militantes para que participen o no en la consulta.



Por su parte, Rúa aseguró que precisamente lo de la supuesta precampaña, los cinco puntos que ya están, y otras más, son temas que han estado desinformando a la ciudadanía mediante falsas cadenas por redes sociales, por lo que reiteró el llamado para asistir a las urnas.

Habrá Ley Seca pero el metro no será gratuito

A diferencia de otras jornadas electorales, para la de hoy, el Metro no prestará servicio gratuito. Sin embargo, la empresa anunció que modificará el horario del servicio en tres de sus líneas de transporte, en los metrocables Líneas K, J y H, que iniciarán su operación comercial a las 7:45 de la mañana, hasta las 10 de la noche.

El resto de líneas del sistema Metro se mantendrá normal para ese día. Es decir, tanto el metro como el tranvía de Ayacucho iniciarán servicio desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y el cable Arví prestará servicio habitual de 8:30 a. m. a 6 p. m.



Para Alexander Rúa, promotor de la consulta en el departamento, la decisión de la empresa de transporte masivo puede influir en que haya menos personas en las urnas, por lo que no estuvo de acuerdo con esta medida.



De igual forma, Medellín se acogió a la ley seca que comenzó desde las 6 p. m. de ayer e irá hasta las 6 a. m. de mañana. “Es una norma que está consagrada en la ley, en el Código Nacional Electoral y no es una cosa que dependa de los alcaldes”, dijo el secretario de Seguridad, Andrés Tobón.



